竊取「國家核心關鍵技術」！檢認證東京威力涉2罪...求處1.2億罰金

▲台積電還有內鬼，再遭檢方追加起訴。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

高檢署智財分署偵辦台積電內鬼案，對工程師陳力銘等3人提起公訴，另外也對陳力銘轉任的東京威力公司追加起訴。檢方追查後，發現陳力銘還與目前仍在台積電的另名陳姓工程師有來往，對方協助陳力銘竊取「14奈米以下製程機密」，因此5日追加起訴，另外也追加起訴協助滅證的東京威力公司盧姓行銷主管。

檢方去年7月初接獲台積電通報，發現日商東京威力公司行銷部門任職工程師的陳力銘，利用先前在台積電工作時的人脈，竊取台積電2奈米製程的營業機密。他透過在台積電的學弟吳秉駿、戈一平，以遠端工作的方式，登入台積電系統內，再以拍攝筆電螢幕的方式，大量翻拍機密，傳送給陳男。檢方將陳男等3人依照違反《國家安全法》中侵害的「國家核心關鍵技術」，聲請羈押獲准，並於8月底提起公訴。智財商業法院受理後，也裁定對3人繼續羈押，案件目前於法院審理中。

檢方持續追查，認為東京威力公司未善盡防止違法行為，應負法律規定之法人刑事責任。故於去年12月間依照《國家安全法》、《營業秘密法》等規定，對東京威力公司追加提起公訴，並分別求處罰金4千萬元、8百萬元、4千萬元、4千萬元，並請法院定應執行刑罰金1億2千萬元。

另外檢方又發現，陳力銘的雲端硬碟中，還存有台積電的國家核心關鍵技術，「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」等營業秘密資料。經過追查後，發現陳力銘另外還勾結台積電內另名陳姓工程師。檢方在去年11月初發動偵查行動，到台積電內搜索，並帶回陳姓工程師，訊後對陳姓工程師聲請羈押獲准。

此外，檢方先前在偵辦案件時，發現東京威力公司的盧姓行銷主管，在案發後刪除陳力銘上傳進公司機密資料，涉嫌湮滅證據。相關案件於5日偵查終結，檢方對陳力銘，以及台積電陳姓工程、東京威力盧姓行銷主管、東京威力公司均追加起訴，其中陳力銘因主動坦承犯行供出陳姓工程師，檢方求處有期徒刑7年；陳姓工程師遭求處有期徒刑8年8月；盧姓主管遭求處有期徒刑1年；東京威力公司因配合偵辦，遭求處罰款2500萬元。