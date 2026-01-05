　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竊取「國家核心關鍵技術」！檢認證東京威力涉2罪...求處1.2億罰金

▲▼台積電LOGO,台積電外觀,半導體晶片製造,半導體產業。（圖／記者李毓康攝）

▲台積電還有內鬼，再遭檢方追加起訴。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

高檢署智財分署偵辦台積電內鬼案，對工程師陳力銘等3人提起公訴，另外也對陳力銘轉任的東京威力公司追加起訴。檢方追查後，發現陳力銘還與目前仍在台積電的另名陳姓工程師有來往，對方協助陳力銘竊取「14奈米以下製程機密」，因此5日追加起訴，另外也追加起訴協助滅證的東京威力公司盧姓行銷主管。

檢方去年7月初接獲台積電通報，發現日商東京威力公司行銷部門任職工程師的陳力銘，利用先前在台積電工作時的人脈，竊取台積電2奈米製程的營業機密。他透過在台積電的學弟吳秉駿、戈一平，以遠端工作的方式，登入台積電系統內，再以拍攝筆電螢幕的方式，大量翻拍機密，傳送給陳男。檢方將陳男等3人依照違反《國家安全法》中侵害的「國家核心關鍵技術」，聲請羈押獲准，並於8月底提起公訴。智財商業法院受理後，也裁定對3人繼續羈押，案件目前於法院審理中。

檢方持續追查，認為東京威力公司未善盡防止違法行為，應負法律規定之法人刑事責任。故於去年12月間依照《國家安全法》、《營業秘密法》等規定，對東京威力公司追加提起公訴，並分別求處罰金4千萬元、8百萬元、4千萬元、4千萬元，並請法院定應執行刑罰金1億2千萬元。

另外檢方又發現，陳力銘的雲端硬碟中，還存有台積電的國家核心關鍵技術，「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」等營業秘密資料。經過追查後，發現陳力銘另外還勾結台積電內另名陳姓工程師。檢方在去年11月初發動偵查行動，到台積電內搜索，並帶回陳姓工程師，訊後對陳姓工程師聲請羈押獲准。

此外，檢方先前在偵辦案件時，發現東京威力公司的盧姓行銷主管，在案發後刪除陳力銘上傳進公司機密資料，涉嫌湮滅證據。相關案件於5日偵查終結，檢方對陳力銘，以及台積電陳姓工程、東京威力盧姓行銷主管、東京威力公司均追加起訴，其中陳力銘因主動坦承犯行供出陳姓工程師，檢方求處有期徒刑7年；陳姓工程師遭求處有期徒刑8年8月；盧姓主管遭求處有期徒刑1年；東京威力公司因配合偵辦，遭求處罰款2500萬元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度
彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲

藥劑師偷賣「瘦瘦針」　竟是衛教妻盜蓋醫師章連開12張假處方

竊取「國家核心關鍵技術」！檢認證東京威力涉2罪...求處1.2億罰金

小貨車搶快左轉！19歲無照男、16歲少女雙亡　機車炸火光噴30m才停

竹聯南興會涉虛幣詐600萬！幣流直達柬埔寨　22人被逮8收押

快訊／內鬼洩密案延燒！台積電又1工程師遭起訴　求刑8年8月

獨／五月天台中最終場爆「小刀威脅」　警證實武裝特警+偵爆犬維安

加油站洗車...賓士男仰躺駕駛座「無心跳」　裝葉克膜搶救中

北宜公路財茂彎出事！男「越級駕駛」黃牌重機　過彎打滑撞3車

搶停車格槓上！蘆洲2男大馬路超派互毆雙雙掛彩　傷害罪送辦

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲

藥劑師偷賣「瘦瘦針」　竟是衛教妻盜蓋醫師章連開12張假處方

竊取「國家核心關鍵技術」！檢認證東京威力涉2罪...求處1.2億罰金

小貨車搶快左轉！19歲無照男、16歲少女雙亡　機車炸火光噴30m才停

竹聯南興會涉虛幣詐600萬！幣流直達柬埔寨　22人被逮8收押

快訊／內鬼洩密案延燒！台積電又1工程師遭起訴　求刑8年8月

獨／五月天台中最終場爆「小刀威脅」　警證實武裝特警+偵爆犬維安

加油站洗車...賓士男仰躺駕駛座「無心跳」　裝葉克膜搶救中

北宜公路財茂彎出事！男「越級駕駛」黃牌重機　過彎打滑撞3車

搶停車格槓上！蘆洲2男大馬路超派互毆雙雙掛彩　傷害罪送辦

雲林縣政府文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

吳念軒無預警現身宋偉恩嚇壞　鄭茵聲警告別相信任何人

睽違4年重返中壢！台啤雲豹「集中壢亮」主場週登場、中原大戰國王

岡本和真完成度高！有25轟潛力　美媒解析為何適合大聯盟

政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押　聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

威力彩狂飆4億！　3生肖被點名「2026年初偏財運迎高峰」

西武獅雙王牌今井達也旅美、高橋光成留隊　監督期待新賽季

少女被警告厄運「iPhone秒失竊」　小偷竟是算命師本人

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

怕孩子輸…完美媽媽「諮商室崩潰」！醫嘆：別信贏在起跑點

【爸你真的會剪嗎？】用碗公幫女兒剪劉海　她眼神寫滿了擔憂XD

社會熱門新聞

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

即／新北司機卸鋼板突滑落　當場遭壓爆頭亡

即／騎車上武嶺斷魂！東華男大生過彎摔落邊坡身亡

猜拳輸就陪睡！姊妹慘遭性侵188次

即／30歲獨子半夜開車外出　撞電桿噴飛草叢爆頭亡

急凍連4天！全台123人無預警倒下失去心跳

即／速食店女孩控遭侵犯亡　主管早已下落不明

王陽明開千萬保時捷　一原因追尾前車

即／49歲男加油站洗車突失去心跳　送醫搶命中

快訊／國道小貨車突停下遭追撞！女駕駛噴飛命危

出獄3天狠砍好心人9刀　任血流乾亡全身長蛆

美魔女摩鐵QK突提告　小鮮肉無罪

金溥聰告邱毅4人求償4百萬　找侯友宜作證

更多熱門

相關新聞

台股站上3萬點！外資反手賣超台股76億　大撿華新4.6萬張

台股站上3萬點！外資反手賣超台股76億　大撿華新4.6萬張

上周五（2日）費半指數大漲，台積電（2330）ADR勁揚5.7%，激勵今（5）日台股開高走高，站上3萬大關，三大法人動向，外資賣超76.43億，自營商買超 107.49 億元，投信買超 0.8 億元，三大法人合計買超 31.85 億元，華新（1605）調漲1月盤價，成為外資今日買超第一名個股，買超4萬6082張，群創（3481）股價連6紅，而外資逢高調節4萬5247張，為單日賣超第一大個股。

台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398家收黑

台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398家收黑

即／內鬼洩密案延燒！台積電又1工程師遭起訴

即／內鬼洩密案延燒！台積電又1工程師遭起訴

出獄3天狠砍好心人9刀　任血流乾亡全身長蛆

出獄3天狠砍好心人9刀　任血流乾亡全身長蛆

這家的洋芋片竟與護國神山同年誕

這家的洋芋片竟與護國神山同年誕

關鍵字：

法律人權台積電工程師國安法機密東京威力起訴

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面