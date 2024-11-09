男學生遇刺「浴血緊抓砍人女」！校長：讓其他乘客免受傷害

記者閔文昱／綜合報導

捷運板南線昨夜發生砍人事件，17歲鄭姓高二男學生遭王姓婦人持美工刀劃傷臉頰，當時畫面顯示，該學生受傷後，仍緊抓兇嫌不放，直到有其他乘客上前支援，他才鬆手到一旁止血。對此，學生就讀的高中校長出面解釋，此舉除了保護自己，也避免釀成重大傷害。

根據畫面，鄭姓男學生在遭受攻擊後，儘管傷口疼痛出血，仍保持冷靜繼續緊抓王女持刀的手，直到北市警員薛先得上前制伏後，高中生才趕緊脫逃。勇敢畫面也讓不少網友紛紛大讚，「弟弟也很勇敢，明明受傷卻還是阻止她繼續傷害其他人」、「如果不是有弟弟堅持捉住持刀女，必定有更多人受傷」、「天哪這個弟弟真的很鎮定勇敢欸，被刺了還徒手抓著兇手」。

▲高中生捷運遭砍臉應變冷靜，防止傷害擴大。（圖／翻攝自記者爆料網）

據了解，該名男學生就讀於台北市的一所公立高中，校方已對該生的家長表示慰問，並由師長代表前往醫院關懷並了解狀況。校長也說明，該生表示事件發生時，因為學校的國防教育課程曾經教導面臨攻擊事件的應變方式，當下立即緊抓對方的手不放，藉此保護自己，讓其他乘客有協助的機會，避免釀成重大傷害。

校長指出，校方後續將進行該生及全體學生在緊急事件應變、心理輔導等相關事宜，並協助學生辦理團險理賠，進行健康關懷。校方及家長也感謝在場見義勇為的善心人士，及時化解危機，並感謝各界的關心與支持。另外，台北市長蔣萬安也已親自探視該名受傷的高中生，並對他在第一時間處變不驚、沈著冷静，緊抓嫌犯的手表示感謝。

▲台北市長蔣萬安探視北捷砍人案受傷學生。（圖／北市府提供）

事實上，涉案的王女是一家貨運物流公司的理貨員，平時工作需要用到美工刀拆卸紙箱與包裹，聲稱案發時是因為出現幻聽才會攻擊他人。目前被害學生的家長已對王女提告殺人未遂，警方將依法偵辦。