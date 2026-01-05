　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女子懷孕每次產檢就發現多一胎　醫驚是1／1500萬「同卵四胞胎」

ㄏ

▲陸女子產檢時發現是罕見的同卵四胞胎，發生機率僅千萬分之一。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

遼寧撫順一名30歲王姓女子懷孕後，歷經多次產檢，超音波檢查結果卻「每次都多出一胎」，最終確認為極為罕見的同卵四胞胎，最近一次進行產檢時發現，其中一胎為無心畸胎。醫師指出，此類情況發生機率極低，且因胎兒間血液循環相互影響，後續孕程需密切觀察，並視情況評估是否介入治療。

▲遼寧王姓女子產檢時發現竟是罕見的同卵四胞胎，發生機率僅千萬分之一。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，近日，遼寧撫順的王女士發文稱，她懷孕已有16周，去（2025）年11月至12月在醫院進行了四次產檢，每次產檢彩超（彩色超音波）單上都會多出一個胎兒，最終懷上四胞胎，且第四胎為無心畸胎。

王姓女子表示，她於2025年9月自然受孕，11月起在撫順市婦幼保健院接受產檢。首次檢查顯示為單胎，第二次為雙胎，第三次檢查則顯示三胎，為進一步確認狀況，她於12月前往瀋陽市婦嬰醫院複檢，超音波結果顯示為四胎。

▲遼寧王姓女子產檢時發現竟是罕見的同卵四胞胎，發生機率僅千萬分之一。（圖／翻攝極目新聞）

隨著胎數不斷增加，王姓女子在驚喜之餘也感到憂心，根據第四次產檢的彩超報告，第四胎被診斷為無心畸胎，檢查顯示該胎兒未見胎頭、心臟及大部分肢體結構，僅可見少量血流訊號，考慮為反向動脈灌注序列徵象。

王姓女子目前懷孕已滿16週，期間曾出現噁心、頭暈等不適，但近期身體狀況已趨於穩定。醫師表示，這屬於同卵四胞胎情形，四個胎兒共用同一胎盤，血管彼此相連，無心畸胎由其他三個胎兒供血，可能增加正常胎兒發生貧血或心臟衰竭的風險。

▲遼寧王姓女子產檢時發現竟是罕見的同卵四胞胎，發生機率僅千萬分之一。（圖／翻攝極目新聞）

醫師提醒，若後續觀察發現其他胎兒出現心衰竭徵象，可能需評估減胎，但相關處置亦存在提高流產風險的可能，因此建議先行靜養觀察，再依檢查結果決定下一步。

湖北一名三甲醫院婦產科主任指出，多胞胎多為異卵型態，同卵四胞胎本就極為罕見，機率約為1300萬至1500萬分之一，對於無心畸胎，目前已有射頻消融或雷射凝固等成熟介入方式，可阻斷異常胎兒的血液供應，建議前往具備相關經驗與設備的醫療機構，依實際情況審慎評估治療方案。

相關新聞

找代理孕母「生4孩」挨批！男同志還原過程

找代理孕母「生4孩」挨批！男同志還原過程

台灣男同志伴侶「壹零出4啦」在社群平台分享赴墨西哥代孕四胞胎的經歷，引起眾多網友、KOL關注。對於代孕一事，社會上存在不同觀點，「壹零出4啦」對此表示，只要是在尊重、透明、彼此理解的前提下所誕生的生命，都不該被任意批判。

醫PO「代理孕母無碼私密照」　台北慈濟：私領域行為、已加強關懷

醫PO「代理孕母無碼私密照」　台北慈濟：私領域行為、已加強關懷

遭質疑立委時期兼任疾管署疫苗救濟委員　林靜儀回應

遭質疑立委時期兼任疾管署疫苗救濟委員　林靜儀回應

30歲產後媽媽抽脂瘦身險喪命！醫揭風險：抽完還有2大危機

30歲產後媽媽抽脂瘦身險喪命！醫揭風險：抽完還有2大危機

女喉嚨痛就醫　意外發現懷了四胞胎

女喉嚨痛就醫　意外發現懷了四胞胎

