　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

連續11年寒冬送暖　會計師公會攜手王定宇贈米老人共餐據點

▲台灣省會計師公會與立委王定宇連續11年舉辦贈米活動，5日在仁德中洲老人共餐據點溫馨登場。（記者林東良翻攝）

▲台灣省會計師公會與立委王定宇連續11年舉辦贈米活動，5日在仁德中洲老人共餐據點溫馨登場。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

由台灣省會計師公會與立法委員王定宇合辦的年終贈米活動，已連續舉辦11年不曾間斷，今年贈米行動5日上午於仁德區中洲老人共餐聚點舉行，會計師公會理事長蔡家龍率領公會成員出席，南關線與東區共12處老人共餐聚點的里長及社區發展協會理事長也到場參與，現場氣氛溫馨。

立委王定宇表示，會計師公會多年來持續投入贈米善舉，今年捐贈白米總數達2400公斤，讓各共餐據點在年節前後的使用更加充裕。他也指出，捐贈方平日服務工商產業，受贈方的里長與社區幹部則忙於地方事務，但雙方都願意為弱勢與長者共餐付出心力，正是社會中最可貴的良善力量。

王定宇強調，自己很榮幸能連續11年擔任這項善行的中介角色，今年這批白米將分送至12處老人共餐據點，讓會計師公會的愛心能精準送到最需要的地方，成為長輩餐桌上的實質支持。

台灣省會計師公會理事長蔡家龍表示，與王定宇合作的歲末贈米活動已延續11年，幾乎成為一項固定傳統。會計師工作性質雖然嚴謹，但在公益與關懷行動上從不缺席，希望透過贈米，傳遞的不只是糧食，更是一份持續流動的關懷與溫暖。他也感謝王定宇協助媒合，讓公會的愛心能有效送達各社區與單位。

受贈單位代表、中洲里長葉清仁與後甲社區發展協會理事長陳綺雯則表示，感謝會計師公會與立委王定宇長年對社區長輩及弱勢族群的照顧。一碗碗端上桌的白米飯，背後是一群人共同努力的成果，他們也代表所有老人共餐據點的長輩，向所有捐贈單位與王定宇表達由衷謝意。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度
彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林縣政府文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押　聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

嘉義北排水護岸改善工程　強化提升排水安全

公益揭弊者保護法宣導　台電嘉義區處力推行政安全

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

錯過火車行程夜晚抵達　池上警助日籍旅客順利入住度假村

警民聯手守護荷包　豐里警即時戳破假貸款詐騙

機車不見先別慌　大武警提醒先確認鑰匙與停放位置

台鐵中洲站高架化露曙光　中央地方協調啟動可行性評估

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

雲林縣政府文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押　聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

嘉義北排水護岸改善工程　強化提升排水安全

公益揭弊者保護法宣導　台電嘉義區處力推行政安全

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

錯過火車行程夜晚抵達　池上警助日籍旅客順利入住度假村

警民聯手守護荷包　豐里警即時戳破假貸款詐騙

機車不見先別慌　大武警提醒先確認鑰匙與停放位置

台鐵中洲站高架化露曙光　中央地方協調啟動可行性評估

雲林縣政府文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

吳念軒無預警現身宋偉恩嚇壞　鄭茵聲警告別相信任何人

睽違4年重返中壢！台啤雲豹「集中壢亮」主場週登場、中原大戰國王

岡本和真完成度高！有25轟潛力　美媒解析為何適合大聯盟

政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押　聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

威力彩狂飆4億！　3生肖被點名「2026年初偏財運迎高峰」

西武獅雙王牌今井達也旅美、高橋光成留隊　監督期待新賽季

少女被警告厄運「iPhone秒失竊」　小偷竟是算命師本人

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

怕孩子輸…完美媽媽「諮商室崩潰」！醫嘆：別信贏在起跑點

【當你第一次在火鍋店慶生】萌娃被「唱歌服務」嚇到定格XD

地方熱門新聞

「護國院長」蘇貞昌現身力挺林俊憲直搗台南安南本命區

外聘講師強制猥褻女職員台南地院判8月徒刑、緩刑3年

退役男變身「AI科技新銳」

合歡山女警雪地執勤　民眾寄300袋薑茶

男把尾隨車當仇家「當街開槍」

桃園捕蜂捉蛇委外　1999專線24小時受理

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁要求三月內補件再審

桃園藥師聯歡大會　強調藥師服務已走出藥局

北橫遊客中心智慧化公廁　開放使用

鋰電池勿邊充電用與高溫曝曬

再生醫療法元旦上路！台南僅5家醫院合法亂打細胞最高罰2千萬

台鐵集集支線中斷近5年　1/5首階段復駛

Pokémon GO 10週年重返台南！黃偉哲：亞洲唯一就在這

黃偉哲走進藝術隧道力挺精障者創作韌性

更多熱門

相關新聞

駁2張紙討1.25兆軍購　他列3真相嘆：讀書用腦不犯法

駁2張紙討1.25兆軍購　他列3真相嘆：讀書用腦不犯法

中共去年底發動繞台軍演，但今年總預算和國防特別條例至今仍遭藍白杯葛，沒有實質審查，甚至批國防特別預算2張紙就要拿1.25兆，綠委王定宇今（1日）列舉3大真相闢謠，「2026年的總預算，包括國防預算，明細項目都有，各部會的預算書疊起來幾乎半個人高」，而要編列「特別預算」要先通過「特別條例」，但現在連「條例」都被擋在程序委員會不付委審查，若看完再說「沒有明細、2張紙要1.25兆、空白授權」，只能說讀書用腦真的不犯法。

藍白卡2026總預算　王定宇：國防新預算780億受阻

藍白卡2026總預算　王定宇：國防新預算780億受阻

會計師簽證不是罪！　5大公會疾呼：釐清刑責、別誤傷專業判斷

會計師簽證不是罪！　5大公會疾呼：釐清刑責、別誤傷專業判斷

被葛斯齊拿假截圖造謠與人妻曖昧　王定宇：欠我跟家人一個道歉

被葛斯齊拿假截圖造謠與人妻曖昧　王定宇：欠我跟家人一個道歉

府院擬不副署不公布財劃法　綠委喊藍白可提倒閣

府院擬不副署不公布財劃法　綠委喊藍白可提倒閣

關鍵字：

會計師公會王定宇贈米

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面