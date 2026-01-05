連續11年寒冬送暖　會計師公會攜手王定宇贈米老人共餐據點

▲台灣省會計師公會與立委王定宇連續11年舉辦贈米活動，5日在仁德中洲老人共餐據點溫馨登場。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

由台灣省會計師公會與立法委員王定宇合辦的年終贈米活動，已連續舉辦11年不曾間斷，今年贈米行動5日上午於仁德區中洲老人共餐聚點舉行，會計師公會理事長蔡家龍率領公會成員出席，南關線與東區共12處老人共餐聚點的里長及社區發展協會理事長也到場參與，現場氣氛溫馨。

立委王定宇表示，會計師公會多年來持續投入贈米善舉，今年捐贈白米總數達2400公斤，讓各共餐據點在年節前後的使用更加充裕。他也指出，捐贈方平日服務工商產業，受贈方的里長與社區幹部則忙於地方事務，但雙方都願意為弱勢與長者共餐付出心力，正是社會中最可貴的良善力量。

王定宇強調，自己很榮幸能連續11年擔任這項善行的中介角色，今年這批白米將分送至12處老人共餐據點，讓會計師公會的愛心能精準送到最需要的地方，成為長輩餐桌上的實質支持。

台灣省會計師公會理事長蔡家龍表示，與王定宇合作的歲末贈米活動已延續11年，幾乎成為一項固定傳統。會計師工作性質雖然嚴謹，但在公益與關懷行動上從不缺席，希望透過贈米，傳遞的不只是糧食，更是一份持續流動的關懷與溫暖。他也感謝王定宇協助媒合，讓公會的愛心能有效送達各社區與單位。

受贈單位代表、中洲里長葉清仁與後甲社區發展協會理事長陳綺雯則表示，感謝會計師公會與立委王定宇長年對社區長輩及弱勢族群的照顧。一碗碗端上桌的白米飯，背後是一群人共同努力的成果，他們也代表所有老人共餐據點的長輩，向所有捐贈單位與王定宇表達由衷謝意。