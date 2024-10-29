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校園安全盃漆彈賽！30隊200青年參與　雲林警反毒宣導正向人生

▲雲林縣警察局少年隊、雲林縣學生校外生活輔導會及義峰高中共同辦理「113年校園安全盃《反黑、反毒、反霸凌》漆彈錦標賽」。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣警察局少年隊、雲林縣學生校外生活輔導會及義峰高中共同辦理「113年校園安全盃《反黑、反毒、反霸凌》漆彈錦標賽」。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣警察局少年隊、雲林縣學生校外生活輔導會及義峰高中共同辦理「113年校園安全盃《反黑、反毒、反霸凌》漆彈錦標賽」活動，活動由雲林縣各公私立高中職學生組隊參加，共計有30隊近200人共同參與，充滿年輕氣息及熱情朝氣。

活動除漆彈競賽外，雲林縣警察局少年隊特別與雲林縣學生校外生活輔導會及義峰高中安排各項犯罪預防宣導活動，除引領學生們透過正當管道從事正當休閒活動，培養正向、活力及健康的生活態度；同時藉由犯罪預防宣導活動，與學生們進行互動，喚起反黑、反毒、反霸凌之決心，激發青少年勇於拒絕暗黑毒品誘惑的勇氣，並提升正向思考、自我保護意識，以及陽光運動之精神。

▲雲林縣警察局少年隊、雲林縣學生校外生活輔導會及義峰高中共同辦理「113年校園安全盃《反黑、反毒、反霸凌》漆彈錦標賽」。（圖／記者王悉宇翻攝）

少年隊隊長曾智揚表示，由於新興毒品崛起，常偽裝成零食或咖啡的包裝，降低青少年的戒心，近期更發生數起汽車駕駛人吸食「依托咪酯類」毒品（俗稱喪屍病毒）後毒駕造成傷亡。而今年8月5日行政院已公告「依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯」等3類成分列為第三級毒品管制。依據《毒品危害防制條例》規定，製造、運輸、販賣第三級毒品者，可處7年以上有期徒刑；意圖販賣而持有第三級毒品者，處3至10年有期徒刑；以強暴、脅迫、欺瞞或其他非法之方法使人施用第三級毒品者，處5年以上有期徒刑，希望學子們勿以身試法。

▲雲林縣警察局少年隊、雲林縣學生校外生活輔導會及義峰高中共同辦理「113年校園安全盃《反黑、反毒、反霸凌》漆彈錦標賽」。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲引領學生們透過正當管道從事正當休閒活動，培養正向、活力及健康的生活態度；同時藉由犯罪預防宣導活動，與學生們進行互動，喚起反黑、反毒、反霸凌之決心。（圖／記者王悉宇翻攝）

雲林縣警察局局長李建民強調，目前「反毒、緝毒」為本局當前之重點工作，雲林縣警局已對「依托咪酯類」毒品進行系統性打擊，取締吸食以及交易熱點之場所，積極溯源追查，也藉此活動向各位青少年宣導，切勿購買來路不明的電子菸彈，以免接觸相關毒品，危害自身及他人之安全。

▲雲林縣警察局少年隊、雲林縣學生校外生活輔導會及義峰高中共同辦理「113年校園安全盃《反黑、反毒、反霸凌》漆彈錦標賽」。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「113年校園安全盃《反黑、反毒、反霸凌》漆彈錦標賽」活動，活動由雲林縣各公私立高中職學生組隊參加，共計有30隊近200人共同參與。（圖／記者王悉宇翻攝）

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