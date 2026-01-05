　
民生消費

「達美樂X美樂蒂」推聯名套餐、披薩盒　迷你招牌燈只送不賣

▲▼達美樂驚喜找來三麗鷗人氣角色「美樂蒂」推出全新聯名活動。（圖／業者提供）

▲達美樂找來三麗鷗人氣角色「美樂蒂」推出全新聯名活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

達美樂聯名三麗鷗人氣角色「美樂蒂」，推出限量包裝與周邊，有披薩盒、聯名套餐，還有迷你招牌燈、翻轉魔法包等5款小物，即日起陸續上市，售完為止。

「達美樂X美樂蒂」聯名企劃開跑，即起購買任一大披薩即可獲得「美樂蒂限定披薩盒」。2款聯名套餐是「夢幻閃耀」，內含經典系列大披薩1個、香烤雞條5條及1.25L大可樂，特價499元；「翻轉魔法」，內含精選系列火山大披薩1個（指定口味任選）、經典系列小披薩1個與蝴蝶酥3個，特價999元。

▲▼達美樂驚喜找來三麗鷗人氣角色「美樂蒂」推出全新聯名活動。（圖／業者提供）

▲▼美樂蒂周邊一共5款只送不賣。

▲▼達美樂驚喜找來三麗鷗人氣角色「美樂蒂」推出全新聯名活動。（圖／業者提供）

業者更推出5款限量周邊，其中「美樂蒂閃耀迷你招牌燈」有圓形、方形與桌上立牌造型等3款，購買夢幻閃耀套餐即可獲得，採盲盒出貨。

「美樂蒂翻轉魔法包」則有2款，其中「魔法披薩翻轉包」可從美樂蒂翻轉為達美樂披薩，做為造型掛飾或零錢包；「幸運骰子購物袋」可從達美樂骰子掛飾變成美樂蒂購物袋，1月12日起購買翻轉魔法套餐即可獲得，同樣採盲盒出貨。

▲▼達美樂驚喜找來三麗鷗人氣角色「美樂蒂」推出全新聯名活動。（圖／業者提供）

▲▼達美樂內湖店換上期間限定美樂蒂店裝。

▲▼達美樂驚喜找來三麗鷗人氣角色「美樂蒂」推出全新聯名活動。（圖／業者提供）

此外，達美樂內湖店已換上美樂蒂期間限定店裝，有滿版打卡牆、特色窗貼等場景，開放粉絲拍照打卡，活動只到4月12日。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里推出最新雞省炸烤雙享活動。

另外，拿坡里2月4日前祭出「雞省炸烤雙享活動」可享「義式炸雞3塊+普羅旺斯烤雞3塊特價199元」，原價390元，現省191元，下殺51折。加碼購買任一餐點加價99元就能買到「山賊烤雞翅4塊」，現省161元。還有「買烤雞6塊（2雞腿+2腿排+2雞翅）送山賊烤雞翅3塊」，特價269元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

