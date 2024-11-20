台南重大職災人數逐年下降　黃偉哲：落實預防演練建構友善安全職場

▲台南市近四年職災死亡人數逐年下降，市長黃偉哲特別指示勞工局，應持續以防範未然的精神，建構友善安全的職場環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市近四年職災死亡人數逐年下降，從2020年28人、2021年22人、2022年23人、至2023年17人，台南市長黃偉哲在市政會議中特別指示勞工局，應持續以防範未然的精神，協助製造業、營造業等雇主，落實預防演練與宣導相關法規，同時加強防範交通事故、性平與防疫等資訊，建構友善安全的職場環境。



黃偉哲表示，台南各項產業蓬勃成長，各項工程也陸續進行，「零工安事件」一直是台南市的重要目標，各縣市在冬季或農曆年前，常因人為不當管理結合天氣因素，造成火警與污染洩漏等問題。勞工局應針對此類業者，會同消防局、經發局等單位，加強檢查與宣導，預防此類災害發生。



勞工局簡報時指出，台南市職安業務採中央與地方合作模式，由勞工局與中央勞動部職安署（南區職安中心）及科技部南部科學園區管理局合作，推動職場安全業務。



在職安檢查方面，針對高違規、高風險及高職災發生率等事業單位，配合中央實施重點檢查，今年至10月共完成5032場次。結合專家入廠輔導，針對高風險事業單位、女性勞工母性健康保護、職業衛生與職業病預防專案、廠房新建工程、火災爆炸預防等，今年至10月共診斷輔導20場次。職安宣導會，針對高風險作業辦理宣導會，今年至10月共辦理24場次。



在營造業降災方面，全國首創辦理外籍移工職安卡教育訓練、結合各界資源辦理營造工地體驗觀摩會、掌握各工業區營造工地加強監督檢查、辦理高階主管論壇等。



火災爆炸危害預防方面，勞工局職安處除與消防局組成聯合檢查小組，對消防法中所訂公共危險物品管制量達其30倍之事業單位進行聯合檢查，亦對火災爆炸預防與防爆電氣設備實施專案檢查，並透過辦理宣導會、製作防災圖卡加強宣導。



在職災案件列管系統化，勞工局職安處勞工申訴案件管理系統中納入職業災害案件，有效管理辦理時效及追蹤複查改善情形。推動青少年職安教育向下扎根、結合嘉南藥理大學，於中國鋼鐵股份有限公司所屬之工安體感訓練中心舉辦「校園職安文化向下扎根體感」宣導會」及多元化工安體感活動。





此外，積極推廣AI新科技 輔導強化職安衛領域之實務運用，將5G、VR、AR、MR及AIOT整合運用於職業安全衛生情境教育訓練，藉由虛實整合搭配體感設計，強化職場上危害認知，提升參與者安全衛生觀念。