林百貨摩登大遊行「台南400 囍事滿載」　12月7日熱鬧登場

▲林百貨以「台南400 囍事滿載」為主題辦理年度盛事「府城摩登大遊行」，將於12月7日(六)登場，共慶台南400的多重囍事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

1932年開幕的台南林百貨，是府城摩登的象徵，目前由台南市文化局委託高青時尚股份有限公司經營，林百貨自2014年重新開幕以來，每年皆盛大舉辦慶祝遊行活動，集結台南產、官、學界及日本友好城市參與，展現在地觀光、文化創意與台日交流，秉持「讓世界看見台南」的信念，成為市民與遊客共同期待的慶典。

今年2024年恰逢「台南400」，從年初至年末，台南這座城市活動豐沛精彩，獲得民眾的熱烈回響，林百貨以「台南400 囍事滿載」為主題辦理年度盛事「府城摩登大遊行」，將於12月7日(六)登場，共慶台南400的多重囍事。

市長黃偉哲表示，林百貨是台南重要的觀光景點，也是國內外遊客接觸台南物產與文創設計的窗口，以其充沛的熱情與能量，林百貨每年邀集民間團體以及多所學校組團遊行踩街，今年林百貨特別響應「台南400」與世界交陪的宗旨，邀請來自日本知名文化祭典團體-三重縣安濃津《極津》、《SOFTBANK YOSAKOI部》、北海道《BASARA》共同參與，歡迎來自各地的民眾於12月7日一齊前來欣賞。

林百貨補充表示，此次遊行除邀請日本知名文化祭典團體帶來充滿日式風情的活力舞蹈外，也規劃近30團熱情響應的遊行團體，還有結合17家台南老店與新興品牌的「400限定-林開囍市集」及攜手《四四拍唱片行》、《啤酒肚釀製》的「林酒BAR」派對活動，精彩活動絕不容錯過！

今年活動主視覺特別邀請曾出版「台南」為主題書籍的日本知名插畫家－佐佐木千繪所繪製。作為一位熱愛台南的“狂粉”，佐佐木千繪對台南有著深厚的情感，她以俯瞰視角展現林百貨的活潑風貌，透過鮮明色彩與生動畫面，展現每層樓的特色，充滿童趣與色彩的作品充分傳達她對林百貨的熱情與創意。

另外，林百貨四樓藝文空間特別以「光輝印記，璀璨旅程」為題，展示「台南400」精彩回顧展，重溫整年度的台南400慶典活動，從豐富多彩的藝文展演到盛大的節慶盛事，展現台南的多元與活力。以手帳形式策劃展覽，將每月的亮點活動、精彩瞬間與紀念小物一一呈現，猶如集結每位台南愛好者的共同記憶，並且規劃紀念小卡，觀眾可以記錄自己與台南的特殊時刻，讓這段光輝歷程延續至未來，並與我們一同迎接下一個四百年的璀璨發展。