　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

板橋男3度陳情施工粉塵沒下文激動墜樓亡　戴瑋姍：市府應有肩膀

▲▼民進黨新北市議員戴瑋姍。（圖／記者杜冠霖攝）

▲新北市板橋議員戴瑋姍。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

新北市板橋區「凱悅大樓」18日天下午一名60多歲男住戶墜樓亡，死者生前曾多次投訴1樓KTV拆除施工粉塵四散的問題，主管機關新北市政府卻不聞不問，最終男子才會想不開發生憾事。新北板橋議員戴瑋姍今（20日）受訪時表示，市府有相關法源能處理，甚至是可以勒令停工，卻沒有作為，總幹事、住戶向市府陳情大概超過10次，每次透過1999的回應都是查無事證，市府應該要有肩膀。至於市府稽查時廠商剛好都沒施工？戴也表示，市府跟施工單位是否有一定程度的默契，這是住戶非常質疑的重點。

死者生前曾發文批，「整棟大樓到23樓頂層的健身房，到處皆可見粉塵肆虐的痕跡，管委會主委幾乎全天坐鎮服務中心，協同主任向環保局、工務局等主管機關陳情，只是日子一天的過去，等來的依舊是每日與粉塵共度，主管機關人來，人走，人又來了，人又走了，人再來了，人又再走了，只留下如塵埃般的住戶，繼續飽受粉塵的殘害。」發文不久後即發生憾事。

戴瑋姍表示，凱悅大樓就是星據點因為要搬遷，所以拆除裝潢，在今年5月申請室內裝修許可、6月21日取得，後來進行所有拆除工作，今年11月初因為要把拆卸廢料搬出去，引發大量的粉塵，引起住戶一些健康上面的疑慮，所以這個事情對於住戶來說很嚴重。

戴瑋姍指出，自己手上有持有一些他們在室內公共區域的大量粉塵影片，凱悅大樓裡面總共有634戶住戶、超過千人，人數非常多，在這樣粉塵狀況下非常嚴重，總幹事、住戶向市府陳情大概超過10次，每次透過1999的回應都是查無事證，也沒有任何狀況，跟住戶現場發現的問題其實是落差非常大。

對於市府處理狀況，戴瑋姍說明，市府人員來稽查後也不會做任何的行政懲處，甚至告訴住戶要直接用司法解決，應該去提告相關的施工單位，這樣的態度讓住戶很不能接受，因為司法要一審、二審、三審至少要數年以上，才有辦法達成目的，沒有辦法解決現有粉塵讓大家非常不舒服的狀況。

戴瑋姍還原，這一位死者也是有多次向市府提出陳情，可是沒有任何的結果，所以憤而跳樓，非常痛心，市府應該要有肩膀，該怎麼做就要怎麼做，在《公寓大廈管理條例》裡面，其實是有相關法源能處理這樣的施工單位，可以裁罰4萬到20萬以上金額，甚至是可以勒令停工，或做出相關處置、要求進行改善。

戴瑋姍直言，可是市府非常被動，對600多戶居民的陳情置之不理，造成這樣的遺憾，令人非常痛心，希望市府可以趕快出面處理這個問題，也要讓公權力可以凸顯。

至於市府稽查時廠商剛好都沒施工？戴瑋姍回應，這是蠻特別的部分，也是住戶在質疑的地方，市府說他們有到大樓來稽查3次，但為何每一次來稽查就剛好沒有施工、剛好沒有移動、也沒有大量粉塵在天空飛揚的狀況？市府跟施工單位有沒有一定程度的默契，這是住戶非常質疑的重點。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
走私1億元毒品來台　富二代職業選手被逮
沒壞習慣！她頭痛2個月「肺腺癌末期」傻了
12強台委大戰！羅戈點名2打者：就看明天誰更厲害
快訊／納豆求婚依依成功！　飛沖繩浪漫跪地：妳幫我撿回命
快訊／台鐵司機員駕駛座猝死
快訊／謝宜容反擊！　搶勞動部停職前請辭
明天無法對戰台灣？勝騎士沒日本簽證　緊急飛回委內瑞拉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

施工粉塵釀死？　星聚點曝照片：接獲陳情隔日即啟動清潔作業

馬英九痛斥賴清德「和平之路」是詐術　綠：誰詐欺國人大家很清楚

板橋男3度陳情施工粉塵沒下文激動墜樓亡　戴瑋姍：市府應有肩膀

勞動部霸凌案延燒　綠議員籲：行政院一定要出面給交代

勞動部調查霸凌案「菊系查菊系」　朱立倫：等著看監察院如何處理

藍綠白3黨團協商同意　立法院會延會至明年1月21日

轟勞動部官僚還在玩虛弄假　游淑慧揭「謝宜容懲處只是騙外行人」

稱「台獨」將摧毀中華民國　朱立倫喊話賴清德：國際反對這條路

監院2度發函勞動部　要求移交霸凌案調查報告及事證

勞動部卻爆職場霸凌「很諷刺」　綠委籲何佩珊果斷點：人民要真相

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

就一起！長榮班機經東京巨蛋　機長廣播應援：中華隊加油

感動！台灣球迷撐起巨大國旗幫 #中華隊 集氣

逆轉肌齡的秘密　肌膚再生基因大解密　皮膚科醫師教你怎麼選

陳傑憲實現赴日承諾！讓東京巨蛋變台北大巨蛋

施工粉塵釀死？　星聚點曝照片：接獲陳情隔日即啟動清潔作業

馬英九痛斥賴清德「和平之路」是詐術　綠：誰詐欺國人大家很清楚

板橋男3度陳情施工粉塵沒下文激動墜樓亡　戴瑋姍：市府應有肩膀

勞動部霸凌案延燒　綠議員籲：行政院一定要出面給交代

勞動部調查霸凌案「菊系查菊系」　朱立倫：等著看監察院如何處理

藍綠白3黨團協商同意　立法院會延會至明年1月21日

轟勞動部官僚還在玩虛弄假　游淑慧揭「謝宜容懲處只是騙外行人」

稱「台獨」將摧毀中華民國　朱立倫喊話賴清德：國際反對這條路

監院2度發函勞動部　要求移交霸凌案調查報告及事證

勞動部卻爆職場霸凌「很諷刺」　綠委籲何佩珊果斷點：人民要真相

台灣球迷賽後不肯走！　大巨蛋賽後一幕「震撼美國記者」

巴西警方破獲「暗殺現任總統」密謀案　逮捕前總統秘書

施工粉塵釀死？　星聚點曝照片：接獲陳情隔日即啟動清潔作業

春陽茶事「買1送1」限時2周開跑！冬瓜茶、冬瓜檸檬一次喝

朱芯儀老公「考上政大EMBA碩士班」！　喜曬錄取通知：壓根沒想過

中華隊這屆超威！他讚1人是「站上4強之巔」關鍵：幕後大英雄

王勝偉看到學弟渴望、韌性　首戰打敗韓國不簡單

黑貓「太愛講話」遭棄養！獨自睡在停車場　暖女撿回家給滿滿疼愛

台美破1億大麻花走私案　操盤手是富二代！混黑幫+高球職業選手

馬英九痛斥賴清德「和平之路」是詐術　綠：誰詐欺國人大家很清楚

虎斑貓站公仔收藏櫃不離開 奴才急拿肉泥「解除危機」

政治熱門新聞

前勞動部長稱缺人？　人事總處說話了

王義川稱「見轉播寫中華隊就賭爛」　他酸放火砸鍋：賴清德更賭爛你

藍委稱「何佩珊曾請黨中央要議員閉嘴」　對話曝光

勞動部無法證實長官霸凌　謝宜容：未要求立刻回Line

謝宜容目的良善？　王世堅嗆「以為當皇帝」：現在罵妳立意更良善！

黃捷嗆問何佩珊「怎樣的悲劇才重大？」　霸凌者應立刻停職

藍委爆勞動部員工輕生內幕！　「何佩珊曾請黨中央要綠議員閉嘴」

傳開放「不適服」士官兵再入營　國防部證實

生前陳情無果男墜樓表抗議　新北市府：有稽查三次

被爆不會背骨爭黨魁　蔡壁如回應

爆挺樑被綠民代找黑道恐嚇　當事人淚崩了

直擊／選罷法今交鋒！憂藍闖關出委　綠清晨集合佔領主席台

畫面曝光！勞發署輕生員工打假卡

當眾辱罵同仁、遣散不聽話員工　徐巧芯爆我駐沙國代表處也涉霸凌

更多熱門

相關新聞

揭「柯文哲任內5357件政風檢舉案」　簡舒培：竟沒1件跟京華城有關？

揭「柯文哲任內5357件政風檢舉案」　簡舒培：竟沒1件跟京華城有關？

前台北市長柯文哲深陷京華城案，遭羈押禁見至明年1月。而民進黨台北市議員簡舒培今（18日）揭露，柯文哲任內5357件政風檢舉案，其中移送廉政署的有431案，比例僅8%，竟沒有一件跟京華城有關？市府公務員是沒人檢舉京華城案，還是不敢檢舉？她批評，柯文哲昔日為官員收賄案嗆「裁撤政風」，結果身為首長卻帶頭收賄，完全就是把台北市政府尊嚴放在地上踐踏。

神明一早「叫人起床」！敲鑼打鼓片全看怒

神明一早「叫人起床」！敲鑼打鼓片全看怒

購屋小白第1次買房「無電可用」傻了！

購屋小白第1次買房「無電可用」傻了！

保全胃痛發昏「吃泡麵果腹」　住戶怒：味道重

保全胃痛發昏「吃泡麵果腹」　住戶怒：味道重

鄰居「超情勒紙板」占機車格　全場看怒了

鄰居「超情勒紙板」占機車格　全場看怒了

關鍵字：

住戶凱悅大樓粉塵問題新北市板橋市府

讀者迴響

熱門新聞

獨家大根出面談小孩這次不忍了

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐

日媒態度大轉變！台灣弱隊變亞洲第2

王仁甫女兒18歲了！

曾頌恩報備嗨笑「跟空姐坐」　老婆4字有殺氣

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

阿兵哥約旅館打手遊　正妹痛哭控性侵「毀掉我第一次」

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」

21歲女撞爛試乘車總代理：保險處理

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票

明後天雨最大　下周跌破15度「逼近冷氣團等級」

勝騎士返委辦簽證 教頭點名2投對台灣

快訊／歐陽妮妮公開寶寶性別「氣球一戳破哭了」

「大巨蛋散場1幕」太沒品　他怒：一路屁股後面聞

更多

最夯影音

更多

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面