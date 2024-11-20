板橋男3度陳情施工粉塵沒下文激動墜樓亡　戴瑋姍：市府應有肩膀

▲新北市板橋議員戴瑋姍。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市板橋區「凱悅大樓」18日天下午一名60多歲男住戶墜樓亡，死者生前曾多次投訴1樓KTV拆除施工粉塵四散的問題，主管機關新北市政府卻不聞不問，最終男子才會想不開發生憾事。新北板橋議員戴瑋姍今（20日）受訪時表示，市府有相關法源能處理，甚至是可以勒令停工，卻沒有作為，總幹事、住戶向市府陳情大概超過10次，每次透過1999的回應都是查無事證，市府應該要有肩膀。至於市府稽查時廠商剛好都沒施工？戴也表示，市府跟施工單位是否有一定程度的默契，這是住戶非常質疑的重點。

死者生前曾發文批，「整棟大樓到23樓頂層的健身房，到處皆可見粉塵肆虐的痕跡，管委會主委幾乎全天坐鎮服務中心，協同主任向環保局、工務局等主管機關陳情，只是日子一天的過去，等來的依舊是每日與粉塵共度，主管機關人來，人走，人又來了，人又走了，人再來了，人又再走了，只留下如塵埃般的住戶，繼續飽受粉塵的殘害。」發文不久後即發生憾事。

戴瑋姍表示，凱悅大樓就是星據點因為要搬遷，所以拆除裝潢，在今年5月申請室內裝修許可、6月21日取得，後來進行所有拆除工作，今年11月初因為要把拆卸廢料搬出去，引發大量的粉塵，引起住戶一些健康上面的疑慮，所以這個事情對於住戶來說很嚴重。

戴瑋姍指出，自己手上有持有一些他們在室內公共區域的大量粉塵影片，凱悅大樓裡面總共有634戶住戶、超過千人，人數非常多，在這樣粉塵狀況下非常嚴重，總幹事、住戶向市府陳情大概超過10次，每次透過1999的回應都是查無事證，也沒有任何狀況，跟住戶現場發現的問題其實是落差非常大。

對於市府處理狀況，戴瑋姍說明，市府人員來稽查後也不會做任何的行政懲處，甚至告訴住戶要直接用司法解決，應該去提告相關的施工單位，這樣的態度讓住戶很不能接受，因為司法要一審、二審、三審至少要數年以上，才有辦法達成目的，沒有辦法解決現有粉塵讓大家非常不舒服的狀況。

戴瑋姍還原，這一位死者也是有多次向市府提出陳情，可是沒有任何的結果，所以憤而跳樓，非常痛心，市府應該要有肩膀，該怎麼做就要怎麼做，在《公寓大廈管理條例》裡面，其實是有相關法源能處理這樣的施工單位，可以裁罰4萬到20萬以上金額，甚至是可以勒令停工，或做出相關處置、要求進行改善。

戴瑋姍直言，可是市府非常被動，對600多戶居民的陳情置之不理，造成這樣的遺憾，令人非常痛心，希望市府可以趕快出面處理這個問題，也要讓公權力可以凸顯。

至於市府稽查時廠商剛好都沒施工？戴瑋姍回應，這是蠻特別的部分，也是住戶在質疑的地方，市府說他們有到大樓來稽查3次，但為何每一次來稽查就剛好沒有施工、剛好沒有移動、也沒有大量粉塵在天空飛揚的狀況？市府跟施工單位有沒有一定程度的默契，這是住戶非常質疑的重點。

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