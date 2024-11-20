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轟勞動部官僚還在玩虛弄假　游淑慧揭「謝宜容懲處只是騙外行人」

▲▼ 勞動部長何珮珊 勞動力發展署長蔡孟良 立法院衛環委員會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲勞動部長何佩珊 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲吳姓同仁，疑似遭受分署長謝宜容霸凌，最後竟然選擇輕生。而勞動部長何佩珊昨召開記者會表示，謝宜容降調為非主管職。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，一條人命已經無辜逝去，結果勞動部官僚還在玩虛弄假，按照制度，降調不會影響謝宜容原有薪資俸點，就算記個懲處，一樣是騙外行人，因為公務員有個制度叫「功過相抵」。她認為，人命的意義在勞動部官僚的處理下，竟連形式價值都沒有了。

游淑慧表示，勞動部長何佩珊11月19日親上火線召開記者會，稱分署長謝宜容須負行政責任，調離原機關，降調為非主管職。但一條人命都已經無辜逝去，結果勞動部官僚還在玩虛弄假。

游淑慧指出，按照公務員的制度，降調也不會影響謝宜容原有薪資俸點，只是分署長「主管加給」拿掉而已；如果之後再補一個「簡任加給」，謝宜容就什麼損失都沒有，以後還能事少錢多。

游淑慧再指，就算不痛不癢的記個懲處，一樣是騙外行人，因為公務員有個很妙的制度，叫「功過相抵」，按照公務員考績法，平時考核獎懲得互相抵銷，指嘉獎、記功、記大功與申誡、記過、記大過得互相抵銷。

游淑慧說，一條無辜生命的失去，即便記謝宜容一個大過懲處，之後長官只要以推動某某政策有功，再記一個大功，就能功過相抵、不流汚點。一條生命的責任，到頭來可能只變成謝宜容的四個字「功過相抵」。

游淑慧提到，更何況勞動部的調查報告和官方態度，現在還在為謝宜容脫罪，說與她無直接相關。但調離主管職只是為了避風頭。

游淑慧批評，勞動部調查認為輕生是因為該員長期超時工作，工作量過大且孤立無援，處於高壓、挫折感的身心狀態才產生。那是誰讓勞動部北區分署的職場環境變地獄，還是要有人出來負責吧？這有如洪仲丘翻版事件，只是不同的身心的壓榨方式。

最後，游淑慧強調，人命的意義在勞動部官僚的處理下，竟連形式價值都沒有了。

而最新消息，勞動部長何佩珊原說「無權對分署長謝宜容停職」，但承受不住各界猛烈抨擊，今（20）日改口「直接停職」。

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▼分署長謝宜容。（圖／翻攝勞發署北分署網站）

▲▼謝宜容。（圖／翻攝勞發署北分署網站）

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