動不了謝宜容？　鄭運鵬揭文官過度保障：懲戒一刀斃命是不可能的

▲ 謝宜容（右）。（圖／勞動力發展署北基宜花金馬分署）

記者郭運興／台北報導

勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪職場霸凌輕生，勞動部20日則召開考績會，決議涉嫌霸凌的分署長謝宜容記2大過免職。對此，前民進黨立委鄭運鵬今（21日）表示，過度保護的文官體制無法承擔國人要求，懲戒處分，衍生層層保護的法律規範，除非現行犯收押，否則輿論要求一刀斃命是不可能的事。他強調，政府高層付出慘痛代價，但當事人卻嘴硬到底，因為知道法律保障在哪裡，「根本不需要自己的背景多硬」。

鄭運鵬發文表示，公務員受到的規範不是《勞基法》，是《公務人員服務法》，這次勞動部不幸事件，很多朋友在討論的方向有點落差。

鄭運鵬表示，因為文官是一試定終生的「公務員保障」，這種過度保障在台灣一直被輿論誤以為是文官中立的良方，其實並不有效，反而容易劣幣驅逐良幣。

鄭運鵬指出，要懲戒處分失職文官，衍生出了層層保護的法律規範，行政院還要送到考試院，第一時間大概只能先調非主管接受調查而已，除非剛好是刑事現行犯直接收押，輿論要求一刀斃命是不可能的事情。

鄭運鵬再指，這些保護機制，大部分是由高階文官作為幕僚單位制定出來的，在條文裡面加一點自肥機制，搞得複雜一點、程序拉長一點「官官相護機制」，在人性上是必然的。

鄭運鵬提到，如果回顧以前年金改革，也發生過高階文官偷藏概念，造成「肥大官瘦小吏」的荒謬修法，包含立法院和學界、媒體都是生效後才發現被騙，大家就可以想像這種超穩定的文官制度，已經無法因應隨時「毛很多」的現代民主社會。

鄭運鵬認為，這種體制，遇到好的長官當然能夠保護執行公務，但遇到惡劣的長官，還真的要等公務人員懲戒程序完成才能拍板，現實上真的無可奈何，這就是今天政府高層已經付出慘痛政治代價，當事人卻可以嘴硬到底的法律基礎，當事人是勞動部高階文官，更知道法律保障在哪裡，「根本不需要自己的背景多硬」。

鄭運鵬補充，自己認為理想的現代文官應該有幾個原則，過去他曾經質詢過考試院，第一「公務人員國考是保障任用資格，但不是終生保障」、第二「終生保障改為長合約制，例如，通過國考第一份合約為10年，績優續聘減為7年，再續聘減為5年，依次到退休年限」、第三「因為文官任職風險增加，所以應該提高待遇；政府預算不可能無限擴張，所以要相對縮減編制。高薪才能聘到好人才，縮減編制也才能迫使政府淘汰冗員、合理使用人工智慧」、第四「特殊職務，另訂保障」。

最後，鄭運鵬強調，在他的觀察，現在的文官保障讓少數消極文官會不會變成「擺爛的最大，不想升官你就對我無可奈何」的惡性循環，年輕的倒楣、新進的倒楣、積極的倒楣，這個過度保護的文官體制已經無法承擔國人的要求了。

▼前立委鄭運鵬。（圖／記者李毓康攝）