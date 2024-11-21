　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

動不了謝宜容？　鄭運鵬揭文官過度保障：懲戒一刀斃命是不可能的

▲ 謝宜容（右）被指控涉嫌霸凌職員。（圖／勞動力發展署北基宜花金馬分署）

▲ 謝宜容（右）。（圖／勞動力發展署北基宜花金馬分署）

記者郭運興／台北報導

勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪職場霸凌輕生，勞動部20日則召開考績會，決議涉嫌霸凌的分署長謝宜容記2大過免職。對此，前民進黨立委鄭運鵬今（21日）表示，過度保護的文官體制無法承擔國人要求，懲戒處分，衍生層層保護的法律規範，除非現行犯收押，否則輿論要求一刀斃命是不可能的事。他強調，政府高層付出慘痛代價，但當事人卻嘴硬到底，因為知道法律保障在哪裡，「根本不需要自己的背景多硬」。

鄭運鵬發文表示，公務員受到的規範不是《勞基法》，是《公務人員服務法》，這次勞動部不幸事件，很多朋友在討論的方向有點落差。

鄭運鵬表示，因為文官是一試定終生的「公務員保障」，這種過度保障在台灣一直被輿論誤以為是文官中立的良方，其實並不有效，反而容易劣幣驅逐良幣。

鄭運鵬指出，要懲戒處分失職文官，衍生出了層層保護的法律規範，行政院還要送到考試院，第一時間大概只能先調非主管接受調查而已，除非剛好是刑事現行犯直接收押，輿論要求一刀斃命是不可能的事情。

鄭運鵬再指，這些保護機制，大部分是由高階文官作為幕僚單位制定出來的，在條文裡面加一點自肥機制，搞得複雜一點、程序拉長一點「官官相護機制」，在人性上是必然的。

鄭運鵬提到，如果回顧以前年金改革，也發生過高階文官偷藏概念，造成「肥大官瘦小吏」的荒謬修法，包含立法院和學界、媒體都是生效後才發現被騙，大家就可以想像這種超穩定的文官制度，已經無法因應隨時「毛很多」的現代民主社會。

鄭運鵬認為，這種體制，遇到好的長官當然能夠保護執行公務，但遇到惡劣的長官，還真的要等公務人員懲戒程序完成才能拍板，現實上真的無可奈何，這就是今天政府高層已經付出慘痛政治代價，當事人卻可以嘴硬到底的法律基礎，當事人是勞動部高階文官，更知道法律保障在哪裡，「根本不需要自己的背景多硬」。

鄭運鵬補充，自己認為理想的現代文官應該有幾個原則，過去他曾經質詢過考試院，第一「公務人員國考是保障任用資格，但不是終生保障」、第二「終生保障改為長合約制，例如，通過國考第一份合約為10年，績優續聘減為7年，再續聘減為5年，依次到退休年限」、第三「因為文官任職風險增加，所以應該提高待遇；政府預算不可能無限擴張，所以要相對縮減編制。高薪才能聘到好人才，縮減編制也才能迫使政府淘汰冗員、合理使用人工智慧」、第四「特殊職務，另訂保障」。

最後，鄭運鵬強調，在他的觀察，現在的文官保障讓少數消極文官會不會變成「擺爛的最大，不想升官你就對我無可奈何」的惡性循環，年輕的倒楣、新進的倒楣、積極的倒楣，這個過度保護的文官體制已經無法承擔國人的要求了。

▼前立委鄭運鵬。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立委鄭運鵬。（圖／記者李毓康攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
死亡車禍畫面曝！　高雄6歲女不治
快訊／陳傑憲首局敲安！「台灣尚勇」響徹東京巨蛋
台委戰只贏2次！　球迷點名「1強投」：靠他了
謝宜容沒經驗「為何空降分署長」　勞發署長沉默答不出
動不了謝宜容！綠委驚覺「後台很硬」　門神恐更高層
陳傑憲辣妻「孕婦寫真」激美照曝！　粉求：多留美好基因
快訊／7-8月千萬發票　還有5張沒人領！
快訊／人氣歌手「沒趕上飛機」道歉了！
快訊／雨彈變猛！4縣市豪大雨特報　下到晚上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

海科館驚爆霸凌案！　藍曝內部文件：追殺吹哨者、標案給自家人

國民黨團要查了！不滿謝宜容至今神隱　啟動聽證會查真相

「公務員之死照亮綠營8年執政不堪」　黃揚明：蔡朝遺毒、賴朝排毒

高嘉瑜接欣欣百貨董座？　嚴德發：尚未啟動相關人事作業

動不了謝宜容？　鄭運鵬揭文官過度保障：懲戒一刀斃命是不可能的

謝宜容堅不認錯　藍委轟「曠世奇文」：一手握道歉書一手握辯解狀

動不了謝宜容！ 綠委驚覺她「後台很硬」　門神恐是更高層

批藍版選罷法「數學老師這樣教？」　昔戰友籲黃國昌說明為何改變立場

「官場霸凌致死」竟還官官相護　游盈隆：比八掌溪事件還嚴重

郭正亮：民眾黨出了一個奇怪的內鬼　曝2件事讓人難以想像

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

有貓卡在汽車水箱罩內　騎士急追提醒...網友讚爆

瑪莎被粉絲告白！五月天狂起鬨　阿信撿到槍「搶點〈崇拜〉XD」

勞動部霸凌案延燒！卓榮泰致歉：全案移送檢調

ELLA看《影后》哭到用褲管擦淚　曝S.H.E在KTV合體開唱了！

#12強 #台委大戰 中華隊上場熱身！教練王建民、林岳平現身傳接球

海科館驚爆霸凌案！　藍曝內部文件：追殺吹哨者、標案給自家人

國民黨團要查了！不滿謝宜容至今神隱　啟動聽證會查真相

「公務員之死照亮綠營8年執政不堪」　黃揚明：蔡朝遺毒、賴朝排毒

高嘉瑜接欣欣百貨董座？　嚴德發：尚未啟動相關人事作業

動不了謝宜容？　鄭運鵬揭文官過度保障：懲戒一刀斃命是不可能的

謝宜容堅不認錯　藍委轟「曠世奇文」：一手握道歉書一手握辯解狀

動不了謝宜容！ 綠委驚覺她「後台很硬」　門神恐是更高層

批藍版選罷法「數學老師這樣教？」　昔戰友籲黃國昌說明為何改變立場

「官場霸凌致死」竟還官官相護　游盈隆：比八掌溪事件還嚴重

郭正亮：民眾黨出了一個奇怪的內鬼　曝2件事讓人難以想像

下市可能性再增！　美超微收那斯達克發函「未遵守上市規則」

東京場內視角曝光！蔡其昌曝「開放座位應援」：台灣人大集合

桃園小吃店氣爆！一樓廚房起火　1男「20%二度燒燙傷」送醫

海科館驚爆霸凌案！　藍曝內部文件：追殺吹哨者、標案給自家人

勞動部剛爆霸凌事件　勞發署居然「還在辦公室做1事」！全場氣炸

疾管署「土皇帝」怒吼下屬錄音曝光！邱泰源聽完愣住了

24歲女網紅「車上自拍熱舞影片」意外摔倒　瞬間被撞奪命畫面曝

「揚帆遠行」　南美館舉辦榮譽董事長陳輝東緬懷活動

國民黨團要查了！不滿謝宜容至今神隱　啟動聽證會查真相

22秒奪命畫面！彰化男睡不著出門散步被撞飛　再遭「第2車」輾過

拿「真小強」改造整人玩具　網笑：飛出去直接絕交...

政治熱門新聞

謝宜容3大聲明撇清　賴品妤開轟

快訊／還錢了！雷神軍售詐欺認罪賠償　還台52億已同步解繳國庫

北分署霸凌案受害者＋1　勞檢處要查了

秀監視器畫面！勞動部輕生員工「打假卡」　每天超時工作超過12小時

謝宜容是菊系？陳菊心腹發文切割：她不認識

郭正亮：民眾黨出了一個奇怪的內鬼

綠委驚覺謝宜容「後台很硬」　門神恐是更高層

基層爆2人成「代罪羔羊」　謝宜容迎合AI政策邀功害命

謝宜容案火燒綠營　親綠粉專：希望黨的命夠硬

「官場霸凌致死」　游盈隆：比八掌溪事件還嚴重

綠委清晨進會議室　韓國瑜承諾「檢討門鎖」

勞動部霸凌害命案　律師：關鍵在因果

勞動部公告懲處名單　誤植「資訊處主任」

快訊／公務員之死引眾怒　賴清德道歉

更多熱門

相關新聞

謝宜容沒經驗「卻空降分署長」！勞發署長答不出來

謝宜容沒經驗「卻空降分署長」！勞發署長答不出來

勞動部勞動力發展署北分署發生職員輕生悲劇，各界矛頭指向分署長謝宜容涉及長期職場霸凌。對此，民進黨立委楊曜昨（20日）質詢勞發署署長蔡孟良，謝宜容只當過科長，但沒當過組長也沒當過副署長，卻可以破格任用空降分署長，對此，蔡孟良沉默沒回答，之後才淡淡地說「會自我反省」。

勞動部霸凌案傳「輪椅運遺體、沒蓋白布」　邱泰源：是不對的

勞動部霸凌案傳「輪椅運遺體、沒蓋白布」　邱泰源：是不對的

快訊／疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝！狂吼：為什麼改我的指令

快訊／疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝！狂吼：為什麼改我的指令

謝宜容堅不認錯　藍委轟「曠世奇文」：一手握道歉書一手握辯解狀

謝宜容堅不認錯　藍委轟「曠世奇文」：一手握道歉書一手握辯解狀

不給總統面子！他酸謝宜容「全台最大尾」

不給總統面子！他酸謝宜容「全台最大尾」

關鍵字：

謝宜容勞動部鄭運鵬公務員文官

讀者迴響

熱門新聞

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了

36歲釋小龍　憔悴大叔樣曝光

婚宴菜全素「賓客叫披薩」惹哭新娘

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

連恩告別式「一世代全到了」

謝宜容3大聲明撇清　賴品妤開轟

台委大戰今登場！中華隊先發打線出爐

1年半沒繳租！萬華女房客變白骨　房東嚇壞

謝宜容3聲明：身故事件與本人領導無關

輝達財報出爐「股價秒洩」！　盤後一度大跌逾5％

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

快訊／還錢了！雷神軍售詐欺認罪賠償　還台52億已同步解繳國庫

她拿停產20年「光學電話卡」退費成功

LINE「4款免費貼圖」快下載！這隱藏版永久使用

百萬網紅失蹤1年驚現柬埔寨！疑淪娛樂場小姐

更多

最夯影音

更多

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面