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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝宜容堅不認錯　藍委轟「曠世奇文」：一手握道歉書一手握辯解狀

▲▼立法院國民黨團召開「健保未倒，電費再漲，醫院先倒」記者會，醫界代表醫師公會全聯會監事張嘉訓、醫師公會全聯會常務理事黃啟嘉、立委王育敏、洪孟楷、陳菁徽、廖偉翔共同召開。（圖／記者湯興漢攝）

▲廖偉翔。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署發生職員輕生案，勞發署北分署長謝宜容涉霸凌，事發至今17天後謝宜容才發出道歉聲明，但聲明中強調「發生不幸身故事件，固均與前述第一點所述本人於機關內領導管理風格、行為作法無關」，引發外界熱議。對此，國民黨立委廖偉翔批，謝宜容的聲明非但未能挽回受害者的尊嚴，反而輔以律師發表的一篇「曠世奇文」，切割責任之精妙，令人嘆為觀止。這種「一手握道歉書、一手握辯解狀」的兩手策略，根本是在玩文字遊戲，而非解決問題。

廖偉翔直言，謝宜容所謂的「道歉」中，三點理由全然避重就輕，明顯是一份卸責聲明。事實上，這份聲明等同承認了她長期以高壓手段霸凌整個單位同仁。他質疑，謝自稱情緒控管不佳、不當指揮，這難道這不是一個長期霸凌文化的直接證據嗎？一句道歉，能抹去累積多年的職場陰影嗎？

廖偉翔進一步指出，更令人關注的是，謝宜容的「背景」究竟有多硬，一位次長因為她的問題下台，甚至部長都請辭。這是偶然，還是背後有深層的政治結構問題？難道在現今的綠營體制內，當官的門票不在能力，而在於靠山的硬度？

廖偉翔說，這起事件有可能只是冰山一角，在台灣的公務體系中，還有多少基層同仁正默默承受職場霸凌的煎熬？他呼籲總統賴清德，請不要一天到晚對內搞鬥爭、對外引戰爭，將多一點心力放在改革體制、保護基層同仁上。公務體系不應成為「官場現形記」的舞台，而應是穩定國家發展的基石。
 

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