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快訊／疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝！狂吼：為什麼改我的指令

▲▼疾病管制署外觀，疾管署。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾病管制署也傳出霸凌事件。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

勞動部發生霸凌輕生案件引爆眾怒，網友爆料衛福部疾管署有土皇帝組長霸凌下屬，疾病管制署昨已宣布成立專案小組將於一周內完成調查。另有網友於今日凌晨po出該名組長飆罵下屬的錄音，該組長情緒激動，狂問對方為何要改他指令「我講這種話聽不懂嗎？」、「什麼意思？你在改什麼改？」原爆料網友也轉貼該文直言「高層請聽我們的日常，我們不該被這樣對待」。

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網友在社群平台於threads貼文爆料疾管署整備組組長，於112年5月到任後，平日公務疑有對同仁大聲咆哮、摔公文、人身攻擊等情事，致使人員異動頻繁、單位內部工作量暴增。另有一名網友則於今日凌晨將該組長和同仁對話錄音po上網：

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組長：聽不懂嗎？哎，我講這種話聽不懂嗎？我問一下，我講得不清楚嗎？

ＸＸＸ你為什麼要改？你為什麼要改我的指令？為什麼要改？

（它其實已經有，它原本就已經…）

組長：你寫的可以嗎？你有這個時間嗎？我會這樣做，我是神經病嗎？你沒有去開幾組的會。

你怎麼判，做指令？下次我不要跟你們開會了，什麼意思？

你在改什麼改？

（嗯，不過兩個都會在討論啊，就是說其實是...）

組長：我不要兩個討論，兩個和尚沒水喝。你跟我弄出這個版本，我就是沒水喝的版本啊。

疾管署副署長羅一鈞昨日表示，檢視近期並未接獲相關申訴或檢舉案件，但為求慎重以維護當事人和同仁權益、並釐清貼文內容是否屬實，已比照職場霸凌作業規定成立專案小組主動啟動訪查，並將依照行政院長卓榮泰指示，於一周內完成調查。羅也提到，該爆料是否屬實還要查證，由於目前沒有明確事證，現階段不會對組長現職做處理。

而針對該錄音，羅一鈞受訪回應，疾管署今早也有看到網友在Threads貼出的錄音檔，會提供專案小組列入調查參考，另外昨日諮詢兩位外部專家後已設計完成問卷，今天起就會以網路進行匿名問卷調查，希望能讓相關同仁用安心、維護隱私的方式網路匿名填寫回覆，再視回覆結果針對願意具名的同仁安排由外部專家訪談。

疾管署統計，從去年五月至今，整備組平調其他單位6人、調其他機關6人、辭職1人，調職或辭職共13人，調職及辭職率高達37%，高於全署平均（12%），也是該署離職率最高單位。羅一鈞昨說明，整備組負責新興傳染病、流感疫苗接種，甚至新冠中央流行疫情指揮中心解編後相關收尾，業務相當繁重，針對辭職、調職狀況，也會再調查。

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