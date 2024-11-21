謝宜容沒經驗「卻空降分署長」！勞發署長答不出來　沉默後淡回1句

▲蔡孟良答不出來。（圖／翻攝立法院視訊畫面）



記者施怡妏／綜合報導

勞動部勞動力發展署北分署發生職員輕生悲劇，各界矛頭指向分署長謝宜容涉及長期職場霸凌。對此，民進黨立委楊曜昨（20日）質詢勞發署長蔡孟良，謝宜容只當過科長，但沒當過組長也沒當過副署長，卻可以破格任用空降分署長，對此，勞發署長蔡孟良沉默沒回答，之後才淡淡地說「會自我反省」。

民進黨立委楊曜在立院質詢時提到，謝宜容在當分署長以前，只做過科長，並未有足夠的職務經驗和領導能力，為何可以直接空降分署長的位置？他表示，從謝宜容的咆嘯錄音檔中，可以感覺到這根本不像是公務機關，反倒更像是幫派堂口。

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楊曜進一步指出，謝宜容直接空降分署長的行為，雖然並非違法，但違反了一般常規，「為何會有這樣的破格任用的情況發生？以往用這種模式升上去有誰？」對此，蔡孟良沉默沒有回應，楊曜繼續追問，蔡孟良才淡淡地說「我會自我檢討，我會自我反省」。

針對此事件，勞動部次長陳明仁表示，第一，北分署分署長謝宜容記2大過免職；第二，勞動力發展署長蔡孟良記1大過，何佩珊也決定將蔡調離主管職；第三，北分署直接督導離世同仁的副分署長李燕玲申誡2次、秘書室主任劉麗利小過1次。對相關人士對霸凌、督導不周等事做出相關決議，目前正在循程序後續處理中。

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▼謝宜容。（圖／翻攝勞發署北分署網站）

