不再寄發明信片！花蓮機車定檢採簡訊通知　快申請免被罰

▲花蓮將自明年起停止寄發紙本定檢明信片，全面啟動電子化通知。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局自2025年1月1日起停止寄發紙本定檢明信片，全面啟動電子化通知。民眾可前往「花蓮縣機車排氣定期檢驗E化通知」網站登錄機車車牌及手機號碼，每年定檢期間簡訊提醒不漏接。

為響應國家淨零減碳策略方針，推動機車排氣定檢E化手機簡訊通知服務，因車主多年未更新車籍地址常導致民眾抱怨無法收到通知，加入手機簡訊通知能讓車主更快速且有效收到機車定期檢驗訊息，尚未登錄的機車車主，可儘速登錄加入機車排氣定檢E化簡訊通知服務，避免錯過接收定檢通知資訊。

縣長徐榛蔚表示，現行手機已完全普及，過往寄發明信片通知常因未收到、誤認強制險通知單等原因，使民眾逾期未檢驗而受罰，為維護空氣品質，請車主務必在每年機車定檢期間完成檢驗，養成車輛定期保養觀念及同步掌握自身車輛現況，減少車輛臨時或緊急事故發生，凡民眾設籍花蓮縣的機車，就符合登錄資格，民眾可透過智慧型手機或平板裝置，輸入網址（https://www.aetcmoto.com.tw/）或掃描QR code條碼，進入網頁後依循系統提示要件完成申請者，不只比明信片更環保，也避免車主因搬家、住在外地等因素漏接定檢提醒。

凡出廠滿5年以上之機車，每年應依行照發照月份及前後1個月期間，主動前往機車排氣檢驗站完成年度排氣定檢。若機車逾期未定檢，將依《空氣污染防制法》裁處新台幣500元罰鍰；逾通知期限6個月仍未完成檢驗者，將再裁處新台幣3,000元罰鍰，後續經環保局再通知限期完成定檢而仍未改善完成者，將移送監理機關逕行註銷牌照，更多機車排氣定檢相關規定可以「環境部機車排氣定期檢驗資訊管理系統」(https://reurl.cc/3eQ0yl)查看，或洽詢專線038-239935，有專人為您服務。