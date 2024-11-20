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「紅三代」薄瓜瓜來台娶妻！信義區奢華婚前趴喊卡　原因曝光

薄熙來之子薄瓜瓜與許惠瑜原本已經訂好信義區「Joyce East」舉辦婚前派對，不過隨著消息曝光，且餐廳出入口不夠隱密，現在傳出婚前派對要轉移陣地的消息。（圖／翻攝FB／Joyce East義式餐廳）

▲薄熙來之子薄瓜瓜與許惠瑜原本已經訂好信義區「Joyce East」舉辦婚前派對，不過隨著消息曝光，且餐廳出入口不夠隱密，現在傳出婚前派對要轉移陣地的消息。（圖／翻攝FB／Joyce East義式餐廳）

圖、文／CTWANT

前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜日前抵台，將迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。小倆口除了23日晚間在新竹舉辦婚宴之外，也傳出22日會在台北信義區知名義式餐廳「Joyce East」舉辦婚前派對。不過隨著消息曝光，如今傳出婚前派對疑似要轉移陣地，將不會在該餐廳舉行的消息。

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據《自由時報》報導，薄瓜瓜與許惠瑜原本已經訂好信義區「Joyce East」舉辦婚前派對，不過隨著薄瓜瓜來台的消息曝光，且餐廳出入口不夠隱密，現在又傳出婚前派對要轉移陣地，不會在該餐廳舉行的消息。

據了解，Joyce East義式餐廳鄰近台北101大樓，坐落於信義新光傑士堡1樓。餐廳佔地超過200坪，格局寬敞挑高、時尚感十足，是許多喜愛義式料理的饕客心中的名店。不過由於餐廳出入口僅一前一後、且餐廳周邊全是挑高玻璃帷幕，私密性不佳，據傳薄瓜瓜與許惠瑜考慮後，最後還是取消在此舉辦婚前派對的念頭，至於會不會另覓場地，目前則沒有消息。

「紅三代」薄瓜瓜將娶台灣妻！信義區奢華婚前趴臨時喊卡　取消原因曝光

▲Joyce East義式餐廳鄰近台北101大樓，坐落於信義新光傑士堡1樓。餐廳佔地超過200坪，格局寬敞挑高、時尚感十足，是許多喜愛義式料理的饕客心中的名店。（圖／翻攝FB／Joyce East義式餐廳）

原本薄瓜瓜、許惠瑜傳出要在Joyce East舉辦婚前派對後，北市警方已經規畫加強餐廳周圍警力，之後才接獲臨時取消消息。至於餐廳則從頭到尾否認此事，並表示不希望被打擾。

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