炸豆腐「泡菜混濕紙巾」！他咬下噴汁：有夠噁...店家回3字氣炸

▲民眾夾起泡菜咬下，竟咬到一片濕紙巾。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

台中一間知名中式料理餐廳近日遭網友爆料，指稱從店面購買一份炸豆腐後，打開竟然吃到吸滿泡菜汁的溼紙巾，如此情況也讓網友直呼噁心。後續網友與店家反映後，店家一開始還直呼「不可能」，如此反應也讓網友怒批「完全在推卸責任」。

近日有網友在社群網站Threads上發文表示，自己人生第一次吃到紙巾。該名網友在台中某間以粥品聞名的店家中購買了一份炸豆腐。但沒想到實際品嘗時，網友一咬泡菜「就覺得怪怪的，一吐出來看到的竟然是一團濕紙巾，整個都吸滿滿泡菜汁，有夠噁！」

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後續網友也致電向店家反映，「店家本來還說不可能，完全在推卸責任，最後才補送個餐」。網友也為此質疑「但試問有誰還敢吃他們的泡菜？ 那個濕紙巾感覺就是在他們泡菜的甕裡，吸好吸滿欸！」

而根據《三立新聞網》報導指出，後面該間店家也出面說明，表示雖不清楚為何發生此事，但目前已經與該名網友取得聯繫，並獲得網友的理解，同時還致送水果、相關食品做為慰問。該間店家也表示，未來會更注意送餐細節，同時也感謝社會各界對此事的關心。

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