地窖出現神秘繩子！水管工撬開混凝土驚見藏寶箱　竟藏8千萬純金幣

▲奧地利有名水管工日前在地窖工作時，意外發現了價值200萬英鎊的大量純金幣。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

奧地利有名水管工日前在地窖工作時，發現一個前一天被其他工人忽視的繩子，隨後他抓起1把鏟子，剷掉混凝土後，他發現了1個生鏽的金屬盒子，並將其撬開，竟發現了價值200萬英鎊（約新台幣8208萬元）的大量純金幣，且在奧地利此類發現物由發現者和財產所有者平分，這意味著工人可以獲得100萬英鎊（約新台幣4104萬元）的獎金。

據《太陽報》報導，此事發生在奧地利維也納，日前有名水管工在翻修的別墅地下室看到1條神秘的繩子，水管工當時試圖將繩子拉出來，但嘗試許久後還是沒成功，他隨後抓起鏟子，剷掉混凝土後，他發現了生鏽的金屬盒子，並將其撬開，看到眼前的景象，他瞬間看傻，因為裡面有30公斤、價值200萬英鎊的大量純金幣，且上面還印有奧地利著名作曲家莫札特的照片。

有趣的是，前一天另一位建築工人在地窖工作時，也注意到了繩子，但卻忽略了它，如今好奇的水管工則將獲得大量的財富。在奧地利，此類發現物由發現者和財產所有者平分，這意味著工人可以獲得100萬英鎊的獎金。

對此，水管工對自己的運氣感到驚訝。而錯過了寶藏的工人的老朋友阿明（Armin）近日在德國脫口秀節目中講述了這個令人難以置信的故事，他也驚呼這樣的事情實在令人難以置信。

有人認為這些硬幣是在第二次世界大戰期間被埋葬的，當時富有的歐洲人在地底埋了他們的貴重物品。

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