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「先有雞還是先有蛋？」　科學家聲稱有答案了

「先有雞還是先有蛋」是個古老謎題。（示意圖／翻攝自pexels）

▲「先有雞還是先有蛋」是個古老謎題。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

近日科學家們對在2017年發現的一種史前生物進行研究後，找到了「先有雞還是先有蛋」這一古老謎題的答案。研究人員在夏威夷沉積物中的單細胞生物「Chromosphaera perkinskii」內，發現它的細胞分裂成與動物胚胎驚人相似的東西，而這些物種的歷史可以追溯到10億多年前，比第一批動物的出現還早了很長時間，因此他們認為，是先發展出產生卵子的能力，後才有動物生命。

據《每日鏡報》報導，結束這場爭論的突破來自於2017年發現的史前生物化石，這項研究由日內瓦大學的科學家進行，並發表在《自然》雜誌上。「Chromosphaera perkinskii」是種在夏威夷沉積物中發現的單細胞生物，它的細胞分裂成與動物胚胎高度相似的東西，而這些物種的歷史可以追溯到十億多年前，比第一批動物的出現還早了很長時間，因此他們認為，導致受精卵發育成胚胎的遺傳程序發生在動物生命之前。

研究作者杜丁（Omaya Dudin）表示，雖然「Chromosphaera perkinskii」是單細胞物種，但這種行為表明，早在第一個動物出現在地球上之前，該物種就已經存在多細胞協調和分化過程。

而眾所周知，細菌等單細胞生命在動物之前就已經存在，它們是由卵細胞發育而來，不同動物物種的胚胎發育非常相似，人們認為這個過程很可能可以追溯到動物出現之前的時期。先前的研究也表明，硬殼雞蛋直到3億年前才出現，而現在看來，第一批雞蛋似乎是在10億多年前產生的。

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