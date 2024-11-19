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咳嗽半年驚罹肺腺癌！55歲女「天天吃1菜」5年沒復發...醫揭1關鍵

一名55歲女性患者在術後透過飲食調理，5年過去該患者的肺腺癌未再復發。（示意圖／翻攝Pexels）

▲女患者手術後每天大量食用「1種蔬菜」，身體狀況明顯改善。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

肺癌是全球癌症死因第1位，但健康飲食可能對預防復發和提升生活品質起到關鍵作用。腎臟科醫師洪永祥近期分享了一個病例，一名55歲女性咳嗽長達半年，經檢查發現肺部有結節，在手術後每天大量食用「1種蔬菜」，5年過去該患者的肺腺癌未再復發，健康狀況也明顯改善。

洪永祥在節目《健康新生活》中分享自己接手的個案，一名55歲女性患者體型微胖，患有高血壓，並有肺腺癌家族病史，其父親因肺腺癌過世。病患因咳嗽長達半年回診，洪永祥立即安排其接受胸腔科檢查，結果顯示右肺上葉發現一顆直徑0.7公分的結節。胸腔科醫師診斷後認為該結節可能為惡性腫瘤，建議進行手術切除。

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術後患者向洪永祥詢問如何調理身體以促進康復？洪永祥建議婦人除聽醫囑接受追蹤外，另外要天天吃十字花科類的新鮮蔬菜，例如孢子甘藍、羽衣甘藍、花椰菜等，都是非常好的預防癌症的食物。於是患者按照建議，每日攝入大量十字花科蔬菜。而後5年過去，該患者的肺腺癌未再復發，且體重和血壓也有所下降，整體健康狀況明顯提升。

洪永祥進一步說明，十字花科蔬菜之所以具有強大的健康效益，是因為其含有「硫代葡萄糖苷」，這種成分經人體代謝後，會轉化為具有抗癌性質的「異硫氰酸酯」或「葡萄硫素」。

洪永祥表示，食用十字花科蔬菜不僅有助於防癌，還有降低心血管疾病風險、預防骨質疏鬆、保護視力、保護腸胃道、抗發炎、抗衰老以及穩定血糖等八大優點。洪永祥建議，民眾可以將十字花科蔬菜如花椰菜、甘藍、白蘿蔔等納入日常飲食，以增強健康防護力並降低疾病風險。

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