萬宜強颱減弱「風眼仍清晰」　水氣明起灌台灣「雨下更久」　

▲今年最強颱風萬宜減弱，核心仍紮實、風眼清晰。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

今年最強颱風「萬宜」稍減弱，不過氣象粉專指出，萬宜仍是很厲害的強颱，核心依然紮實、風眼清晰，即將登陸呂宋島，明天(18日)和周二水氣飄到台灣上空，下雨時間更長，各地偶有零星陣雨；令東北季風帶來涼空氣至少一周，北台灣濕涼。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，萬宜颱風強度稍微減弱，但還是很厲害的強烈颱風，核心依然紮實，風眼清晰可見，即將登陸菲律賓呂宋島。

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粉專指出，未來幾天基隆北海岸、宜蘭、台北東側容易下大雨，尤其明天、周二萬宜外圍水氣飄到台灣上空，下雨時間更長，全台各地雲量也偏多，偶有零星陣雨機會。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天東北季風增強，帶來更多涼空氣，預計為期至少一周，北台灣明顯濕涼，其他地區夜晨涼意十足，提醒適時添加衣物。

氣象署預報員張竣堯表示，受東北季風影響，今天溫度下降，未來一周北台灣整天濕涼，介在20到24度間，明天晚上到後天清晨為溫度最低的時間點，北部平地低溫下探19度，近山區和靠近平地的空曠地區低溫不排除再低1到2度，約17到18度；其他地區未來一周早晚溫度偏涼，低溫約21到23度，中南部高溫也會下降，約28度左右，日夜溫差大。