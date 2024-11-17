　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登任內最後一次晤習近平　呼籲停止在台灣周邊軍演

▲▼拜習會,拜登習近平任內最後一次會面。（圖／路透）

▲拜登任內最後一次與習近平會面。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登今天與中國國家主席習近平在APEC峰會場邊會晤時，呼籲停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動，重申美國反對任何一方單方面改變現狀，台海和平穩定符合全球利益。

拜登與習近平下午在亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊進行會晤。這是川普重返白宮之前，兩人最後一次會面。根據白宮新聞稿，拜登與習近平就雙邊、區域及全球議題進行坦誠且建設性的討論。

針對台灣議題，拜登強調美國的「一中政策」不變，以台灣關係法、三項聯合公報及六項保證為指引，期待兩岸分歧以和平方式解決。

拜登籲停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動，重申美國反對任何一方單方面改變現狀，台海和平穩定符合全球利益。

兩人並回顧過去4年的雙邊關係，以及自2023年「拜習會」以來在毒品防制、高層軍事溝通、人工智慧風險管理、氣候變遷等合作領域的進展。

人工智慧領域方面，雙邊討論AI風險管理、國際合作及技術安全。兩國領導人也強調，以負責任的態度進行人工智慧科技在軍事領域的發展。

此外，拜登譴責北韓向俄羅斯派遣軍隊，並對中國支持俄羅斯國防產業深表關切。他強調美國致力維護國際法、航行、飛越自由以及南海和東海的和平穩定。

拜登也說，美國將繼續採取必要行動，防止美國先進技術被用來破壞美國或其合作夥伴的國家安全，但不會過度限制貿易及投資。

他表示，解決美國公民在中國被不公平羈押或限制出境的案件仍然是當務之急。拜登也深切關切中國對民用關鍵基礎設施持續進行的網攻，這威脅美國民眾的安全。

聲明說，在上一次拜習會的基礎上，兩位領導人強調負責任管理雙邊關係中的競爭面向、預防衝突、保持開放的溝通管道、在共同利益領域合作及維護聯合國憲章等的重要性。

兩人也重申維持戰略溝通管道以負責任地管理兩國關係的重要性，並呼籲繼續使用外交、軍事、執法、商業和金融管道交流。

根據中國官媒新華社，習近平今天警告，如果一方視另一方為對手或敵人，兩國關係可能「遭遇波折甚至倒退」。

習近平也說，「大國競爭不應是時代底色」，同時強調北京當局在「堅定維護自身主權、安全、發展利益」的立場沒有改變。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台北公車追撞！行人捲車底命危　多名乘客送醫
快訊／台中華廈巨響！　女7樓墜落死亡
幕後／維持柯主席！民眾黨中央委員會擬通過「延長請假」
王思佳深夜痛喊「身為媽媽，這就是底線」
高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋
台灣問題放首位！　習近平會晤拜登強調4大紅線

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登任內最後一次晤習近平　呼籲停止在台灣周邊軍演

習近平：準備與川普新政府擴大合作

秘魯APEC年會落幕　林信義與習近平互動曝光

川普提名石油業高層任能源部長　萊特也質疑氣候變遷

最後一次拜習會登場　習近平：中美關係關乎人類前途命運

南華早報：中國疑供俄羅斯武裝無人機　歐盟考慮制裁

西瓜卡不能搭熊本縣公車及鐵路　創日本首例

你給我下車！奧客搭上公車報警胡鬧　結果司機「真的下車了」

美客機遭槍擊！　正要起飛「駕駛艙下方」離譜中彈

熟睡遭丈夫砍殺！　人妻「縫70針」奇蹟存活

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

被囚緬甸18歲少女正面照曝光　母淚求園區老闆：放小孩回來

趙小僑踩點陳喬恩「定情地」　典典寶寶抱全程..累喊：媽媽沒有極限

新北3行人站斑馬線等小黃　騎士過不了被嗆：站這犯法？

臉太長...安全帽墨鏡→瀏海　藝人香蕉：這是額頭罩喔？

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」 鞠躬謝罪：我會處理好私事！

拜登任內最後一次晤習近平　呼籲停止在台灣周邊軍演

習近平：準備與川普新政府擴大合作

秘魯APEC年會落幕　林信義與習近平互動曝光

川普提名石油業高層任能源部長　萊特也質疑氣候變遷

最後一次拜習會登場　習近平：中美關係關乎人類前途命運

南華早報：中國疑供俄羅斯武裝無人機　歐盟考慮制裁

西瓜卡不能搭熊本縣公車及鐵路　創日本首例

你給我下車！奧客搭上公車報警胡鬧　結果司機「真的下車了」

美客機遭槍擊！　正要起飛「駕駛艙下方」離譜中彈

熟睡遭丈夫砍殺！　人妻「縫70針」奇蹟存活

《永夜星河》劇組遭控特權！他訂上萬海景房遭撤換　飯店拿簽名照補償

國1八堵段深夜追撞！1男1女困變形車體　消防暴雨中助脫困

不爽招手不停！高雄阿北「人肉擋公車」5分鐘　誇張畫面曝

內部訓練「補考沒過要記大過」再賠逾3萬元　台鐵：通過率100%

板橋佛系拉麵「加麵免費」只要145元！＋30升級豆花仙草吃到飽

快訊／北市公車斑馬線停等遭追撞！行人捲車底命危　多名乘客送醫

24歲李庚希奪金雞影后！直接升咖爆冷門…台下喊「黑幕」網批離譜

快訊／台中華廈清晨巨響！39歲女子7樓墜落死亡

拜登任內最後一次晤習近平　呼籲停止在台灣周邊軍演

美日台外交高層相揪看台日大戰　台灣敲安打日本副代表竟也歡呼

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

國際熱門新聞

女友愛愛後下體出血！他不管又硬上　害慘死

奧客搭公車怒喊「你下車」　結果司機下車了

最後一次拜習會登場　習近平：中美關係關乎人類前途命運

遊日注意！西瓜卡這裡不能搭

旅行失蹤　她失聯前「一串訊息」超毛

熟睡遭丈夫砍殺！人妻「縫70針」奇蹟存活

研究揭夫妻「最完美年齡差」　差太多下場曝

南華早報：中國疑供俄羅斯武裝無人機　歐盟考慮制裁

秘魯APEC年會落幕　林信義與習近平互動曝光

客機遭槍擊　駕駛艙下方中彈

科學家：人類滅絕　這生物將「接管地球」

以色列摧毀伊朗「核研」關鍵設備

教室版SOD！少女「伸腳磨蹭」男同學下體

川普提名石油業高層任能源部長　萊特也質疑氣候變遷

更多熱門

相關新聞

習近平會晤拜登：「慎之又慎」處理台灣問題

習近平會晤拜登：「慎之又慎」處理台灣問題

中國國家主席習近平於出席秘魯亞太經濟合作會議（APEC）峰會，昨16日與美國總統拜登舉行會晤，除了談及中美關係，特地強調中方4大紅線和底線，「台灣問題」放在首位。習近平甚至再次告知美方想要維護台海和平，要認清賴清德和民進黨「台獨」本性，「慎之又慎處理台灣問題，明確反對『台獨』，支持中國和平統一。」

習近平：準備與川普新政府擴大合作

習近平：準備與川普新政府擴大合作

習近平會晤拜登強調4大紅線　台灣問題放首位

習近平會晤拜登強調4大紅線　台灣問題放首位

秘魯APEC年會落幕　林信義與習近平互動曝光

秘魯APEC年會落幕　林信義與習近平互動曝光

川普提名石油業高層任能源部長　萊特也質疑氣候變遷

川普提名石油業高層任能源部長　萊特也質疑氣候變遷

關鍵字：

美國北美要聞中國拜登習近平APEC台灣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

陸1學院「畢業生無差別殺人」8死17傷

二林鎮凶殺案！前夫持刀砍　女不治

女警深夜值勤肚痛流產！議員批：霸凌管理

婦護女兒肉身擋遭砍死！鄰揭前夫暴行

無錫無差別殺人　畢業生殺紅眼原因曝

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

遊客翻牆逗弄鬣狗　動物園將提告

坦承遭保戶詐領2390萬元　台灣人壽：絕不寬貸

超多人搶不到鬆餅堡！網實測一招破解

快訊／萬宜登今年風王「風速飆每秒60公尺」　下周一、二最靠近

58歲前拳王泰森輸了　魔術強森嘆可悲

女友愛愛後下體出血！他不管又硬上　害慘死

科技董2200萬古董只值35萬　賣家慘了

更多

最夯影音

更多

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面