北東濕涼一周「豪雨襲2地」　低溫探17度時刻出爐

▲東北季風來襲，北部和東半部濕涼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風來襲，今天(17日)起未來一周北部、東半部濕涼，今晚到明晨雨最大，東北部和大台北山區嚴防豪雨，明晚到周二清晨為未來一周最低溫時刻，局部空曠地區下探17度。

中央氣象署預報員張竣堯表示，未來一周天氣受東北季風影響，未來一周容易下雨，特別在北部、東半部，溫度也會進一步下降，今天開始基隆北海岸、東北部、大台北山區不排除有局部豪雨。

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今天蒙古冷高壓南下，東北季風增強，加上天兔颱風殘留水氣，張竣堯指出，今天上午多雲、偶有零星飄雨，另菲律賓東方的萬宜強烈颱風，今天有機會登陸呂宋島，明天進入南海，雖不會影響台灣，不過周一、周二會有間接水氣輸送到台灣上空，各地雲量偏多且有零星降雨。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

今天基隆北海岸、東北部已出現超過100毫米累積雨量，氣象署稍早也發布豪雨特報，大台北山區和宜蘭山區有局部大雨；今明兩天東北部和大台北山區則要嚴防豪雨，強降雨預計今晚到明天清晨為最強時刻。

張竣堯進一步說明，明天水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭不排除有局部大雨或豪雨，花蓮山區也有局部大雨；周二到周四迎風面地區有局部大雨，周五到周六也不排除有較大雨勢。未來一周北部、東半部容易下雨，明後兩天受颱風外圍雲系影響，台灣各地都有零星降雨機會。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯表示，受東北季風影響，今天溫度下降，未來一周北台灣整天濕涼，介在20到24度間，明天晚上到後天清晨為溫度最低的時間點，北部平地低溫下探19度，近山區和靠近平地的空曠地區低溫不排除再低1到2度，約17到18度；其他地區未來一周早晚溫度偏涼，低溫約21到23度，中南部高溫也會下降，約28度左右，日夜溫差大。