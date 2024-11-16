粒粒好食黑豆節再度登場！　西螺服務區美食與文化創意交融

▲「113粒粒好食黑豆節」延續去年首辦即大獲好評的熱度，今年將於新東陽國道西螺服務區南站盛大登場至11月24日。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

為提升國內消費者對國產黑豆產品的認識及推動在地農業發展，農業部農糧署輔導將軍企業社結合新東陽股份有限公司共同舉辦「113粒粒好食黑豆節」。延續去年首辦即大獲好評的熱度，今年將於新東陽國道西螺服務區南站盛大登場至11月24日。

「粒粒好食黑豆節」透過產品展示區推廣國產黑豆的多樣加工產品，並結合試吃活動，讓消費者感受黑豆的豐富風味，以及大豆飲食地圖的介紹，進一步了解其營養價值與文化意涵。透過這些互動與展示，有效提升國內消費者對黑豆產品的認識，支持本土農產品，推動國產黑豆的市場成長。





▲「113粒粒好食黑豆節」延續去年首辦即大獲好評的熱度，今年將於新東陽國道西螺服務區南站盛大登場至11月24日。（圖／記者王悉宇翻攝）

新東陽透過舉辦粒粒好食黑豆節活動，將西螺服務區打造成地方特色展示與農產品推廣的道之驛平台。讓服務區不僅是旅客的休憩點，更晉身為推廣在地農業文化的場域。透過農村意象展示區、產品展售與互動操作區，活動結合旅遊、休閒、知識與農業文化，為旅客提供深度的在地知性體驗，提升對國產黑豆的認同與支持。

活動期間將設置多元體驗區和展示區，展示項目包括竹篩曬豆、大豆飲食地圖等，並於周末舉辦消費滿額贈體驗活動。凡購買指定黑豆產品滿額的旅客，可參加大豆網印、種豆體驗組和黑豆麻糬等趣味DIY體驗，親手探索黑豆的多元應用。透過這些互動活動，民眾不僅能體驗創意手作，還能加深對本土黑豆應用的了解。

▲互動體驗讓黑豆變得「看得見、摸得到、玩得起來」。（圖／記者王悉宇翻攝）