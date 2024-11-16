陳亭妃會勘蕎麥、黑豆颱風災損　要求農業部儘速核定現金救助

▲立委陳亭妃強調，今日會勘後，已將蕎麥與黑豆災損情況通報農糧署，並再次敦促農業部加速處理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立法委員陳亭妃日前第一時間向農業部反映，11月受到康芮颱風影響，台南多項農作物，包括洋香瓜、紅蔥頭、玉米、番茄、胡麻等，災損嚴重。然而，颱風遠離台灣已將近兩週，目前僅胡麻確定公告災損救助，其他作物仍無進一步消息。

陳亭妃於立法院質詢農業部長陳駿季，要求農業部盡快協調地方政府，彙整各區速報資料，儘速核定並公告災損救助。今日再接獲官田、六甲、柳營及後壁地區農民反映，蕎麥及黑豆損害情況亦相當嚴重。陳亭妃立即安排會勘，親赴現場了解蕎麥與黑豆的災損情況，並同步通報農業部及農糧署，呼籲簡化程序，從簡、從寬、從速認定災損，減輕農民壓力。

陳亭妃指出，她在立法院已多次要求農業部制訂一套完善的農、漁災損通報SOP。當農漁民遭遇災損時，應由各區公所迅速啟動速報，並安排地方與中央政府協調會勘，確認損害後，由農業部儘快公告災損救助方案。尤其今年11月出現罕見的「4颱共舞」現象，帶來大量降雨，導致多數農作物長期浸泡在水中，形成「連續性災損」，讓農民憂心不已。

她強調，今日會勘後，已將蕎麥與黑豆災損情況通報農糧署，並再次敦促農業部加速處理，儘早將台南受災農作物如洋香瓜、紅蔥頭、玉米、番茄、蕎麥、黑豆等公告為災損救助對象，讓農民能儘快獲得政府支持，安心重建生產。