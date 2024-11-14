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花蓮直航香港「國際觀光與農業」新契機　花蓮縣議會副議長徐雪玉：打通空中國際航道

▲▼花蓮,直航香港,觀光,農業,交通。（圖／資料照）

▲花蓮縣議會副議長徐雪玉。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

花蓮縣政府推動花蓮直航香港政策，今天獲花蓮縣議會副議長徐雪玉重視。徐副議長肯定指出，感謝縣長徐榛蔚縣府團隊、立委傅崐萁共同努力，短短不到三個月爭取開通香港直航花蓮，不但突破花蓮鐵路、公路中斷交通困境，並促進花蓮農業銷往香港商機，更為花蓮縣打通空中的國際航道。

花蓮縣議會召開第20屆第四次定期大會總質詢，向來關心基層民意和注重花蓮交通、觀光及農業議題的副議長徐雪玉說，香港跟花蓮直航將於今年12月12號啟動，我們真的很感謝徐縣長及其團隊，跟國民黨總召傅委員協助幫忙，讓更多國際觀光客透過陸運鐵路公路、海運郵輪及空運直航飛機，安全來到花蓮旅遊，振興復甦花蓮災後觀光經濟。

徐雪玉指出，適逢台灣音樂天團五月天「一路向東」公益演唱會，訂在明年元月18、19日在花蓮登場，不僅將帶動全台灣歌迷到花蓮縣，也會吸引香港、澳門的好朋友直接到花蓮來，讓台灣以外地區國際歌迷，如日本、韓國或新加坡、泰國、香港、等東南亞國家前來花蓮朝聖，提升花蓮縣的國際知名度。

「每周二、四、六、日有四班，一台飛機搭載180餘人。」徐副議長表示，空中直航班機不會受到鐵路、公路交通中斷的限制，觀光客就直接可以到花蓮來，而且在下個月十二日啟航，剛才聽到縣長回復，將會帶動整個花蓮縣觀光榮景，同時也能將花蓮農特產品銷售到香港，讓花蓮能見度更高。

徐雪玉還補充說：「據我知道，我們花蓮縣跟台東縣都有在爭取，但是我們能夠短短的三個月內，徐縣長的團隊能夠爭取到香港直航花蓮，真的很辛苦你們，謝謝！」

縣長徐榛蔚答詢：「縣府推動花蓮直航香港政策，我要謝謝觀光處、還有田俊雄秘書，對於我們香港航線部分，其實在後面做了相當相當多的工作，也做了很多的協調，才有辦法來成就香港花蓮航線。在中央立委傅崐萁也全力協助，其實香港花蓮航線，它有重要的幾個象徵意義。」

徐榛蔚指出，第一，就是搭乘香港直航花蓮的回頭客源相當多，我們之前搭乘率就高達95%以上。第二，從花蓮可以將農特產品帶進香港，增進開拓農民的經濟通路。第三，花蓮農特產品可以藉由直航，也會去香港來做官方推介會。第四，我們希望這個航線能夠再增加，因為一架次航班100多個人，基本上我們還是希望增加班次。

「希望我們一起來努力！」徐雪玉也說，其實現在以目前花蓮的困境，就是交通的問題，如果可以直航增班，持續到明年下半年，我們大家共同努力，讓我們花蓮能見度更多，也讓花蓮農特產品直接推銷到香港各地。這個是我們很樂意見的，因為花蓮的農特產品，以及花蓮觀光業能夠走出困境，也讓花蓮名產也能夠順利推展出去，這對花蓮縣具有重要意義。

徐榛蔚表示，謝謝、謝謝副議長，我想除了香港，我們還在努力其他的航線。

徐雪玉接著說，期許縣府團隊能有更多其他航線到花蓮來，花蓮民眾或鄉親要出國，也不用大老遠還要坐火車到了桃園，然後還要等候著，時間非常非常冗長的。推動直航相信花蓮能見度會越來越好，所有鄉親也會越來越富裕，我們共同努力。今天是第二輪總質詢結束，那也謝謝縣府團隊，這一段時間大家都辛苦了，也期許你們更加努力，議會也會全力支援大家。

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