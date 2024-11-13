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日本鮮乳即起恢復進口！　防檢署：已與日方重新議定檢疫條件　

▲立委謝衣鳳質詢關切台日牛結節疹疫情。（圖／記者楊惠琪攝）

▲立委謝衣鳯質詢關切台日牛結節疹疫情。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

日本福岡縣本月6日檢出牛結節疹陽性案例，農業部依檢疫規定，暫停日本鮮奶、鮮奶油出口來台，專用日本鮮乳的手搖飲店一片哀嚎。台日雙方火速重新議定檢疫條件，農業部防檢署長邱垂章今表示，昨已與日方重新議定檢疫條件，要符合新的檢疫條件，日本鮮乳即起可恢復輸台。

立法院經濟委員會今邀請農業部就「我國動物保護業務執行概況及動物保護法修法規劃內容與進程」報告及審議。

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立委謝衣鳯質詢指出，日本爆發牛結節疹，農業部只禁止日本鮮奶、鮮奶油來台，對於日本牛肉卻沒有下禁令；反觀金門之前爆發牛結節疹疫情，連整隻牛都禁了，追問農業部，為何同樣爆發疫情，日本和金門處理方式不同。

邱垂章表示，依據國際間的貿易規範，肉品是排除的，國際沒有控管，日本乳品部分，則是當初在檢疫條件有宣告，輸出國應於輸出前90天未發生牛結節疹案例，因而暫時禁止乳品來台，但經過與日方重新議定檢疫文件，只要符合新的檢疫條件，即起可恢復出口來台。

邱垂章說明，依我國動物源性產品輸入檢疫條件規定，牛奶檢疫證應加註90天以上未發生牛結節疹或依世界動物衛生組織（WOAH）規範處理，因日本爆發疫情，經雙方重新議定檢疫文件後，日本加註條件已更改為依WOAH規範處理，只要牛奶來自非疫區或經巴斯德滅菌方式處理即可恢復輸台。

至於金門處理模式為何跟日本不同？邱垂章表示，金門不單只有牛結節疹疫情，有部分牛隻沒有施打疫苗，另有口蹄疫問題，因此會再經過專家學者會議評估後，再決定是否適度解禁開放。

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