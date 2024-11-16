搭飛機被熱茶燙到「GG三度灼傷」！　美男怒求償487萬

▲一名男子被熱茶燙傷生殖器，憤而提告邊疆航空。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國廉航「邊疆航空」（Frontier）被告上法院，一名56歲男乘客搭機時，被滾燙熱茶潑到大腿，導致他三度灼傷，陰莖與睪丸變色留疤，甚至罹患性功能障礙、創傷後壓力症候群（PTSD），憤而求償15萬美元（約新台幣487萬元）。

9月20日，米勒（Sean Miller）搭機從南卡州默特爾比奇（Myrtle Beach）飛回家鄉費城，在空服員提供飲料時，開口要了一杯熱茶。他宣稱，那杯飲料不僅「滿到邊緣」、「沒有蓋子」，而且溫度也高到不安全又不合理，撒到雙腿中間之後，立刻浸濕、滲透褲子，直接燙到陰莖與陰囊。

米勒立刻感覺到強烈的灼熱感，但「由於狹窄的飛機座位配置」，卻無法從座位上起身，反而「受困於極端的痛苦之中。」飛機終於落地時，一輛救護車已經在現場待命，他被緊急送往傑斐遜衛理公會醫院（Jefferson Methodist Hospital）燒燙傷中心，被驗出三度灼傷，「陰莖、陰囊與睪丸也出現非常難看又尷尬的變色。」

▲邊疆航空是美國的廉價航空。（圖／達志影像／美聯社）



根據克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）資訊，三度灼傷需要立即醫治，極端高溫也可能摧毀真皮層與脂肪組織。米勒的生殖器上面與周圍留下永久性疤痕，事件發生至今，一直都有性功能障礙，還有其他一系列問題，包括神經病變與損傷、頸部疼痛、情感傷害、拉傷、扭傷、椎間盤突出等，甚至無法返回工作崗位。

律師巴瑞斯特（Adam Barrist）宣稱多次致信邊疆航空，要求支付醫藥費，但都沒有收到回覆，「因此，有必要立刻提出訴訟。」對此，邊疆航空回覆《太陽報》時，僅聲明公司「不會針對懸而未決的訴訟發表評論」。