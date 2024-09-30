4女「站鞭炮堆上」祭改嚴重炸傷　道士和點火手一原因獲輕判

▲法官認定4名女子自願參與祭改儀式，需負擔部份責任，對宮廟2名被告輕判。圖為案發宮廟前廣場。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣一間宮廟去年舉行「祭改」儀式，有4名女子被要求站立在鞭炮兩側、不能躲開，結果鞭炮點燃後，轟隆大火沖天，4名女子的腿部遭到2~3級的嚴重燙傷，一名邱姓女子甚至流產。4人控告張姓、吳姓工作2名人員過失致重傷害罪，原本依法需判決3年以下有期徒刑，法官考量4女都是自願參與此冒險儀式，輕判被告各6個月徒刑、得易科罰金，全案仍可上訴。

法官調查，被告張姓男子、吳姓男子，都是苗栗縣三義鄉某宮廟的工作人員，張男去年2月19日傍晚，邀請邱女等4名女性，參加在宮廟前舉行的祭改儀式，要求她們脫去鞋襪，身體站立於鞭炮上方，左、右腳分別站立在鞭炮兩側，現場桌上擺有供品，張男身著道服，點燃鞭炮前高喊：跳走就沒有喔！（即祭改沒有功效）等語，交代鞭炮燃放時不能躲開，後接著由吳男點燃鞭炮。

▲法官認定4名女子自願參與祭改儀式，需負擔部份責任，對宮廟2名被告輕判。圖為案發宮廟前廣場。（圖／記者楊永盛翻攝）

法官說，被告以此方式舉行祭改儀式，原本應注意燃放鞭炮時，應對參加者有適當的保護措施，避免因鞭炮起火而燒燙傷，但依當時錄影影像等狀況，並無不能注意的情形，致使鞭炮點燃產生的熱能、火勢竄燒至4名被害人女子身上。

法官調查，瞬間煙火造成被害人的腿部二度至三度燙傷，體表燙傷面積分別有4％~33％，併有傷口癒合不良等後遺症，邱姓女子甚至因此流產。她們經歷冗長的醫療和復健後，聯合對張男、吳男提出重傷害訴訟。

▲法官認定4名女子自願參與祭改儀式，需負擔部份責任，對宮廟2名被告輕判。圖為苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝、資料照片）

法官認定，雖然被告舉行祭改儀式時未給予告訴人適當保護措施，縱使有違失責任，依據刑法規定，過失重傷害可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金，但是法官認為，告訴人基於自由意志參與此冒險行為才受重傷，也需負擔一定責任，因此輕判被告各6個月有期徒刑、得易科罰金。