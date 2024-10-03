　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／颱風天驚魂！北市女在家煮泡麵打翻燙傷腿...急打119送醫

▲▼網友抱怨台灣泡麵的杯蓋非常難撕開。（圖／取自免費圖庫wunderstock）

▲北市北投區有位民眾在家煮泡麵，不慎燙傷送醫。（示意圖／取自免費圖庫wunderstock）

記者黃宥寧／台北報導

颱風天煮泡麵要小心！北市北投區今（3）日上午發生一件罕見的燙傷意外，一名年約70歲的婦人在家中煮泡麵時，不慎將剛沖好的熱湯打翻，滾燙的湯汁直接淋在大腿上，造成燙傷，婦人劇痛難忍，情急之下撥打119報案求救，北市消防局獲報後立即派遣救護車趕抵，將人送醫治療。

據了解，該名婦人上午約10時許左右在家中準備早午餐，選擇煮一碗熱騰騰泡麵解饞，不料在端起剛沖好的熱騰騰泡麵時，不小心打翻，滾燙的湯汁直接潑灑在大腿上，造成劇烈疼痛，雖試圖以冷水沖洗，但紅腫和疼痛感並未見緩解，情急之下只好撥打119報警求助。

台北市消防局上午10時48分獲報，立刻派遣救護車趕往其住處救援，抵達現場發現婦人腿上有明顯紅腫，並伴有些微水泡，救護人員當場進行初步處置後，立即將她送往振興醫院急診室接受進一步治療。

警消也提醒民眾，颱風天因風雨影響，許多民眾選擇在家煮食，但意外仍可能隨時發生，在家處理熱食時，應確保站姿穩定，避免端取熱湯走動，並使用防滑容器以降低燙傷風險；若不慎發生燙傷，應立即遵循「沖、脫、泡、蓋、送」的急救步驟：以冷水沖洗燙傷部位、脫去被燙到的衣物、將燙傷部位泡入冷水中、蓋上乾淨的布料或紗布、儘速送醫，以防止燙傷進一步惡化。

ET快訊
快訊／山陀兒來了！吹翻「3.8噸重貨櫃」　恐怖畫面曝
快訊／北北基達標！12縣市明符合停班課標準　最新風雨預報出爐
快訊／山陀兒登陸狂風強襲！高雄捷運「世運至岡山」緊急停駛
小港風雨瞬間停止！　粉專：就是颱風眼
快訊／山陀兒12:40登陸高雄小港！
快訊／醫院大火8死！　還有2人失聯
鄭明典示警「強颱減弱」1現象：雨量可能嚴重低估
高雄民宅屋頂「整片掀飛」！　女驚恐尖叫
快訊／鐵皮割斷電線！　旗津男觸電送醫
快訊／高雄警衛亭被吹倒！　1人慘遭壓困
快訊／山陀兒狂風肆虐高雄　頂樓鐵皮吹落砸2車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／山陀兒登陸小港強風狂虐！高雄30768戶大停電

快訊／山陀兒猛襲高雄！「3.8噸重貨櫃」接連被吹翻　恐怖畫面曝

山陀兒掀3層樓高驚天巨浪　翻過小港海岸防波堤...恐怖畫面曝

快訊／東港安泰醫院惡火！最新傷亡數字曝光　8人死亡、2人失聯

桃園86歲嬤颱風天外出迷路　警地毯式搜索10分鐘在泥田尋獲

陷假投資陷阱！與「理財專員」面交8次　彰化男慘噴近千萬

快訊／旗津男觸電送醫！強風吹走鐵皮屋頂割斷電線釀禍

快訊／17級強風轟炸高雄！小港工地警衛亭被吹倒　1人慘遭壓困

台東金崙大橋北端入口路樹倒塌阻　警、民協力迅速清除

9級陣風吹不熄釣魚熱情！台西內陸岸堤出現多名釣客試手氣

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

《換乘2》海恩幫記者舉麥超圈粉　來台強撞山陀兒「講到美食眼睛亮了」

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

想在農場與羊拍甜美風　她沒站穩跌倒成狼狽風

孫媳婦跟八旬嬤拿錢買冰　秒掏700霸氣寵人暖哭網

快訊／山陀兒登陸小港強風狂虐！高雄30768戶大停電

快訊／山陀兒猛襲高雄！「3.8噸重貨櫃」接連被吹翻　恐怖畫面曝

山陀兒掀3層樓高驚天巨浪　翻過小港海岸防波堤...恐怖畫面曝

快訊／東港安泰醫院惡火！最新傷亡數字曝光　8人死亡、2人失聯

桃園86歲嬤颱風天外出迷路　警地毯式搜索10分鐘在泥田尋獲

陷假投資陷阱！與「理財專員」面交8次　彰化男慘噴近千萬

快訊／旗津男觸電送醫！強風吹走鐵皮屋頂割斷電線釀禍

快訊／17級強風轟炸高雄！小港工地警衛亭被吹倒　1人慘遭壓困

台東金崙大橋北端入口路樹倒塌阻　警、民協力迅速清除

9級陣風吹不熄釣魚熱情！台西內陸岸堤出現多名釣客試手氣

快訊／山陀兒登陸小港強風狂虐！高雄30768戶大停電

《當雨水再次降下》紀錄片花蓮首映　見證馬太鞍部落文化變遷

快訊／北北基達標！12縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報出爐

快訊／山陀兒猛襲高雄！「3.8噸重貨櫃」接連被吹翻　恐怖畫面曝

山陀兒慢慢走「南部4天颱風假？」風雨預測曝　網喊1情況有機會

趙露思、金智媛改眉型差超多！韓系寡淡眉畫法　延伸眉尾五官更精緻

挽袖吧！續放颱風假血液庫存拉警報　明起血小板恐短缺

電價狂漲又要兩千億預算　許宇甄批台電「到底都圖利了誰？」

快訊／山陀兒登陸狂風強襲　高雄捷運「世運至岡山」緊急停駛

不斷更新／山陀兒已登陸小港！各縣市道路封閉一次看

社會熱門新聞

颱風夜噩耗　資深議員病逝！

即／高雄風超大紅綠燈攔腰斷　元亨寺牌樓倒塌

颱風山陀兒來襲　造成2死、102傷

新竹色魔把人體當玩物！性侵2女上訴判更重

高雄破紀錄17級強風　馬路「起大浪」變海面

快訊／屏東安泰醫院火警！11樓3人無心跳

高雄掀狂風！四門冰箱「登陸馬路」

玩夾娃娃機送iPhone！台主已讀不回被判刑

山陀兒登陸倒數！高雄人收罕見「避難警報」

桃園8旬婦走失5天　「三媽」抬轎人草叢中尋獲

即／再增3人！安泰醫院火警　4男2女無心跳搶救中

即／山陀兒12:30將登陸小港　高市府急發避難警報

花裙妹颱風天騎車被吹倒　暖男駕駛1善舉被讚爆

即／鳳山「浪板血滴子」掀起四處飛 　恐怖畫面曝

更多熱門

相關新聞

即／鳳山「浪板血滴子」掀起四處飛 　恐怖畫面曝

即／鳳山「浪板血滴子」掀起四處飛 　恐怖畫面曝

山陀兒強風狂襲高雄，有民眾直擊，今(3日)上午10點多在鳳山區錦田路，當時風力非常大，路上四處飄著垃圾，而對面一處停車場的鐵皮搖搖晃晃，整片浪板都快被掀起，畫面非常驚險。影片最後也錄下2片浪板被掀飛飛了，飄在馬路上猶如血滴子，民眾冒著風雨撿拾浪板，就怕波及到無辜路人。

不斷更新／山陀兒估14:00登陸！各縣市道路封閉一次看

不斷更新／山陀兒估14:00登陸！各縣市道路封閉一次看

山陀兒龜速彰化王功颳狂風　漁港1攤商獨撐

山陀兒龜速彰化王功颳狂風　漁港1攤商獨撐

北部遭酸放罷免颱風假　侯友宜曝決策考量

北部遭酸放罷免颱風假　侯友宜曝決策考量

山陀兒持續牛步　台南出現最強11級強風

山陀兒持續牛步　台南出現最強11級強風

關鍵字：

北投泡麵山陀兒燙傷送醫

讀者迴響

熱門新聞

山陀兒登陸後　專家：6至12小時內崩潰

颱風夜噩耗　資深議員病逝！

全台颱風假連三？　戴立綱誠實1句話回應　

快訊／雙北等11縣市明風雨續達停班課標準　氣象署最新預報出爐

依依前夫首發聲「不要再造謠顛倒是非」　離婚協議內幕全說了

山陀兒發威「1縣市竟出太陽」　當地人炸鍋：天氣晴

山陀兒「今午登陸」迅速減弱　明成熱帶低壓

高雄連放4天颱風假？陳其邁回應了

別再說高雄無感！2樓露臺洗衣機被吹走

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片吸百萬流量

山陀兒恐回馬槍！　日氣象廳：登陸後掉頭返屏東

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

北市連放3天颱風假？　台大氣象團隊估：不會被納陸上警報範圍

「怪颱」山陀兒將登陸　4縣市嚴防瞬間暴雨

快訊／山陀兒中午前後登陸將快速減弱　2縣市紫爆炸超大豪雨

更多

最夯影音

更多

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面