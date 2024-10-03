獨／颱風天驚魂！北市女在家煮泡麵打翻燙傷腿...急打119送醫

▲北市北投區有位民眾在家煮泡麵，不慎燙傷送醫。（示意圖／取自免費圖庫wunderstock）

記者黃宥寧／台北報導

颱風天煮泡麵要小心！北市北投區今（3）日上午發生一件罕見的燙傷意外，一名年約70歲的婦人在家中煮泡麵時，不慎將剛沖好的熱湯打翻，滾燙的湯汁直接淋在大腿上，造成燙傷，婦人劇痛難忍，情急之下撥打119報案求救，北市消防局獲報後立即派遣救護車趕抵，將人送醫治療。

據了解，該名婦人上午約10時許左右在家中準備早午餐，選擇煮一碗熱騰騰泡麵解饞，不料在端起剛沖好的熱騰騰泡麵時，不小心打翻，滾燙的湯汁直接潑灑在大腿上，造成劇烈疼痛，雖試圖以冷水沖洗，但紅腫和疼痛感並未見緩解，情急之下只好撥打119報警求助。

台北市消防局上午10時48分獲報，立刻派遣救護車趕往其住處救援，抵達現場發現婦人腿上有明顯紅腫，並伴有些微水泡，救護人員當場進行初步處置後，立即將她送往振興醫院急診室接受進一步治療。

警消也提醒民眾，颱風天因風雨影響，許多民眾選擇在家煮食，但意外仍可能隨時發生，在家處理熱食時，應確保站姿穩定，避免端取熱湯走動，並使用防滑容器以降低燙傷風險；若不慎發生燙傷，應立即遵循「沖、脫、泡、蓋、送」的急救步驟：以冷水沖洗燙傷部位、脫去被燙到的衣物、將燙傷部位泡入冷水中、蓋上乾淨的布料或紗布、儘速送醫，以防止燙傷進一步惡化。