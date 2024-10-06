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客機「硬著陸」起火！起落架擦出整條火龍　濃煙吞噬機身畫面曝

▲▼邊疆航空公司一架航班5日降落時，因為硬著陸發生了起火事件。（圖／翻攝自X）

▲邊疆航空公司一架航班5日降落時，因為硬著陸發生了起火事件。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國邊疆航空公司一架航班5日降落拉斯維加斯時突然發生起火事件。據悉，這架班機是因為「硬著陸」，所以才導致起落架區域冒出濃煙與火焰，所幸機上乘客與機組人員都安全撤離，無人受傷。

據《紐約郵報》報導，邊疆航空編號1326的航班5日從聖地亞哥起飛後，在當地下午3時37分降落拉哈里瑞德國際機場（LAS）。不久後，機長通報聞到煙味，宣布飛機進入緊急狀態。機場消防當局在幾秒後趕抵現場，向飛機噴射泡沫，防止火勢蔓延造成進一步破壞。

從X用戶赫里克（Tyler Herrick）拍攝的現場畫面可見，編號1326客機的機身接觸地面時，火焰迅速地從起落架和輪子部位冒出，隨後明亮的火光和濃煙也隨之升起，場面觸目驚心。

事後，航空公司發布聲明證實，這架飛機在降落時發生了起火事故，不過機組人員和乘客都沒有在意外中受傷，所有人也已透過登機梯安全撤離。邊疆航空強調，這架飛機已「安全著陸」，而公司也正在調查起火原因，初步推測可能與「硬著陸」有關。

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