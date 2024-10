客機「硬著陸」起火！起落架擦出整條火龍　濃煙吞噬機身畫面曝

▲邊疆航空公司一架航班5日降落時,因為硬著陸發生了起火事件。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國邊疆航空公司一架航班5日降落拉斯維加斯時突然發生起火事件。據悉,這架班機是因為「硬著陸」,所以才導致起落架區域冒出濃煙與火焰,所幸機上乘客與機組人員都安全撤離,無人受傷。

據《紐約郵報》報導,邊疆航空編號1326的航班5日從聖地亞哥起飛後,在當地下午3時37分降落拉哈里瑞德國際機場(LAS)。不久後,機長通報聞到煙味,宣布飛機進入緊急狀態。機場消防當局在幾秒後趕抵現場,向飛機噴射泡沫,防止火勢蔓延造成進一步破壞。

Frontier flight 1326 from KSAN-KLAS just caught fire on landing at KLAS.



I caught it on video as it landed pic.twitter.com/KGt1Asx3rv