台鐵南迴線陸續恢復行駛　台20線便道估10時搶通

▲南迴線今日陸續恢復正常行駛。（圖／台鐵）

記者蔡亞樺／台北報導

天兔颱風來襲，為南台灣帶來大雨，目前強度持續減弱，台鐵公司宣布，南迴線今日陸續恢復正常行駛，觀光列車藍皮解憂號、鳴日號部分班次仍停駛；公路局指出，高雄市桃源區台20臨93線便道勤和至復興路段邊坡落石，預計今天上午10時搶通。

台鐵今日列車行駛狀況如下：

一、西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)正常行駛。

二、東部幹線(樹林=花蓮=台東間)正常行駛。

三、南迴線(枋寮=台東間)：

(一)順行：自308次(花蓮=新左營，台東12:35開)起正常行駛。

(二)逆行：自423次(新左營=樹林，新左營10:49開)起正常行駛。

(三) 受颱風影響，以下列車全區間停駛：藍皮解憂號(5898次、

5899次)、鳴日廚房(6012次、6075次)。

四、平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛。

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公路局表示，今天截至上午7時，省道有1處道路災阻，台20臨93線便道0K至5K（勤和至復興路段）邊坡落石，道路無法通行，預計上午10時搶通。持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情。

公路局呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。