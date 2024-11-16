天兔在家門口「中午前登陸高屏」　海、陸警解除時間曝

▲天兔颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

輕颱「天兔」持續減弱，中央氣象署預估，今天中午前登陸高屏一帶，隨後減弱為熱帶性低氣壓，但仍會帶來小範圍的劇烈降雨，加上明天較強的東北季風南下，北部、東北部降雨明顯，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭可能有局部性大雨或豪雨，下周一、二北部及東北部低溫下探18度。

天兔颱風上午8時位在高雄南南西方約50公里之處，以每小時7公里速度，近中心最大風速每秒18公尺。氣象署簡任技正伍婉華指出，目前颱風七級暴風半徑從60公里縮小到50公里，持續向東北往台灣靠近，中午前後登陸的這段時間逐漸減弱為熱帶性低氣壓，並將解除海上、陸上颱風警報。

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▲風浪趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華說，颱風減弱仍是一個熱帶性系統，因此台灣附近海面仍持續有長浪現象，基隆北海岸長浪持續到下周二，台灣附近海面風浪也有2、3公尺，馬祖也出現4公尺浪高，但明天東北季風南下，會讓台灣附近沿海風浪持續惡化。

她表示，昨天深夜颱風強降雨帶經過台東、台南以南區域，出現較大雨勢，部分地區時雨量達到70毫米，但隨著颱風減弱而降雨緩和，台南、高雄靠近颱風中心，不免有較強的對流雨系移進，仍有瞬間的強降雨發生。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，伍婉華指出，東南部降雨會開始減緩，今晚到明晨降雨區域逐漸轉到北部、東半部地區，明天受到颱風外圍雲系及東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有較大雨勢，是否有共伴作用會持續觀察。

伍婉華說，明天因東北季風影響，各地溫度都下降，北部、東北部及金門、馬祖在下周一至下周二，低溫18度、19度左右，中部以北約20度，其他地區21至22度，而北部及東北部高溫也僅約22度。

伍婉華提醒，目前颱風就在家門口，未來逐漸減弱為熱帶性低氣壓，但是取而代之，明天受到東北季風影響，海面風浪強勁，不要從事海面上作業和活動。南部、東南部雨勢持續，今下午、晚上漸漸緩和，但北部、東北部及東部從今晚上開始變成主要降雨區域。