替友出頭打死人！高雄黑幫新生代逃亡10年遭逮　上銬畫面曝

▲蕭姓男子2011年時打死人，被判刑8年8月，逃亡10年被逮 。（圖／記者劉人豪攝）

記者吳世龍、劉人豪／高雄報導

高雄一名33歲蕭姓男子，2011年因朋友間口角糾紛心生不滿，召集友人以棍棒毆打被害人，致頭部、身體嚴重受創，涉嫌傷害致死案，並經判決刑期8年8個月，但蕭男在外逃亡至今近10年，2024年11月13日將蕭男緝捕到案。而蕭素行不良、犯案手法兇狠，被警方視為黑幫新生代中的厲害角色。

警方指出，蕭男涉傷害致死案，遭判刑8年8個月，但蕭男自遭發布通緝以來，在外逃亡至今近10年，作風謹慎，隱匿身分及住居所以規避警方查緝。專案小組於偵辦期間發現蕭男行事作風謹慎，警方經長期跟監蒐證後，於2024年11月13日在楠梓區大學東路上，趁其不備緝捕歸案，當場查扣第三級毒品愷他命(1.63 公克)、K 盤 1 個、手機2支等證物。

據了解，蕭男13歲時，看到1名歐巴桑遭騎機車的2名男子搶劫，於是跟朋友騎機車追逐，並制伏搶匪報警，受到市政府表揚。蕭男19歲時，因李姓友人替女友出頭，幫忙一起到公園談判，雙方30多人一言不合開打造成1死，蕭男被判8年8月，但蕭男在外逃亡至今近10年，2024年11月13日將蕭男緝捕到案。

警方指出，對於街頭暴力聚眾鬥毆事件，持續向上溯源、斬斷後患，分析滋事者之行為動機及幕後首腦，查察黑幫據點或行業，自源頭阻斷金流，瓦解犯罪組織，同時針對街頭暴力滋事份子，全面建檔列管，清查幫派背景，積極以組織犯罪查辦。警察機關將持續強力掃黑、肅槍、緝毒及打詐等重要治安工作，藉以遏止地方不法勢力擴張，消滅不法份子囂張氣焰，展現警察打擊犯罪強而有力之決心。