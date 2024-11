工時80小時沒薪水！「馬斯克當部長」政府效率部徵才　驚人條件曝

▲ 馬斯克獲川普任命為新部門主管。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合報導

美國總統當選人川普任命億萬富豪馬斯克(Elon Musk)及印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy),共同領導新設的「政府效率部」(DOGE),任務是削減聯邦政府開支。他們14日在社群平台發出徵才公告,開出超高智商、超長工時等條件,引發網友熱議。

We are very grateful to the thousands of Americans who have expressed interest in helping us at DOGE. We don’t need more part-time idea generators. We need super high-IQ small-government revolutionaries willing to work 80+ hours per week on unglamorous cost-cutting. If that’s…