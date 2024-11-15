工時80小時沒薪水！「馬斯克當部長」政府效率部徵才　驚人條件曝

▲ 馬斯克獲川普任命為新部門主管。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合報導

美國總統當選人川普任命億萬富豪馬斯克（Elon Musk）及印度裔企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），共同領導新設的「政府效率部」（DOGE），任務是削減聯邦政府開支。他們14日在社群平台發出徵才公告，開出超高智商、超長工時等條件，引發網友熱議。

We are very grateful to the thousands of Americans who have expressed interest in helping us at DOGE. We don’t need more part-time idea generators. We need super high-IQ small-government revolutionaries willing to work 80+ hours per week on unglamorous cost-cutting. If that’s… — Department of Government Efficiency (@DOGE) November 14, 2024

川普12日宣布設立政府效率部，該部門也在馬斯克的社群平台X開設官方帳號，14號發出一篇徵才文，「我們不需要更多兼職的點子製造機，而是需要超高IQ的小政府革命家，願意每周工作80小時以上來削減開支。如果你就是這個人，請把履歷傳給這個帳號，馬斯克和拉馬斯瓦米會審查前1%的申請者」，但未說明如何為申請者排名。

有趣的是該帳號起初未開放私訊功能，在網友留言提醒後才打開，但也僅限擁有「藍勾勾」的付費認證會員或DOGE關注的帳號才可私訊。

Indeed, this will be tedious work, make lots of enemies & compensation is zero.



What a great deal! https://t.co/16e7EKRS6i — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2024

貼文未具體說明薪資範圍或福利，但馬斯克在另一篇文中寫道，「這確實會是一份乏味的工作，會樹立很多敵人，而且零報酬。多划算啊！」

DOGE的徵才條件引發眾多網友討論，紛紛留言回應，「想讓事情變得更有效率的話第一件事是打開私訊功能」、「工時超過40小時會有加班費對吧」、「我IQ104（滿分為100分）」、「每天工作10到15小時聽起來不太有效率」。