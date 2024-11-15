出席APEC峰會！尹錫悅、石破茂「恐難見到川普」　安排會晤習近平

▲南韓總統尹錫悅抵達秘魯首都利馬。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅啟程飛往南美洲國家秘魯，預計將出席亞太經合會議（APEC），並相繼與中國國家主席習近平、日本首相石破茂、美國總統拜登進行會談，17日更將飛往巴西里約熱內盧出席G20峰會。不過，對於是否有機會安排與美國總統當選人川普會晤，南韓府方坦言，其實這項安排較為困難。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室國家安保室次長金泰孝今（14）日透露，目前已經敲定尹錫悅與習近平的會談，於當地時間15日在秘魯首都利馬舉行，預計雙方將針對經濟合作、文化交流等各種方案進行討論，並談及北韓（朝鮮）與俄羅斯的軍事合作、美國大選後對東北亞與歐洲情勢造成的影響等地區與國際社會議題。

至於是否將邀習近平訪韓？南韓總統辦公室高層關係人士表示，「從中國立場來看，若我國（南韓）領導人能夠儘速訪中，則他們當然會盛情款待。不過，我國立場來看，因為習主席已經很久沒有訪韓，因此我國國民皆深深期盼。」

同時，尹錫悅、拜登、石破茂也將於同一天召開「美日韓會談」。據悉，此次將是尹錫悅與石破茂兩人之間第2度會晤，也是尹錫悅上任後所進行的第14次韓日領袖會談。另外，南韓府方也持續安排尹錫悅和越南、汶萊、加拿大等10多國領袖進行雙邊會談。

而川普此次出訪南美洲，是否有機會和川普見上一面？南韓總統辦公室關係人士則認為，目前恐怕較難安排與川普之間的會晤，因為尹錫悅較有可能在結束南美洲行程後，便直接返回南韓。該名人士強調，其實無論是川普、亦或民主黨候選人當選，都會重視美韓同盟關係的發展。

▲日相石破茂搭乘專機飛往祕魯。（圖／達志影像）

根據日媒《朝日新聞》，日本首相石破茂同樣也前往祕魯，代表日本出席亞太經合會議。日本政府多名關係人士透露，其實石破茂在結束南美洲行程後，同樣也較難安排與川普會晤。

日媒《每日新聞》則指出，石破茂預計當地時間15日（日本時間16日）首度與習近平會晤，預計將向中方傳達對於解禁日本海產進口等議題之看法，呼籲中方在間諜法上儘速釋放被逮日本公民，並且強調反對中國在東海、南海以武力片面改變現狀。