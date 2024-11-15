川普不挺烏克蘭！　俄軍無人機攻擊「單周暴增44%」

▲烏克蘭警方移除俄羅斯無人機上的彈頭。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

共和黨候選人川普（Donald Trump）再次入主白宮，外界也相當關心他對烏俄戰爭的態度，他的幕僚也曾談及，新政府在烏克蘭的首要任務是建立和平並停止殺戮。外媒分析指出，川普勝選後的第一週內，俄羅斯對烏克蘭城市的遠程無人機攻擊強度上升了約44%，甚至創下單日145架無人機攻擊的新高。

根據ABC報導，自2022年2月俄烏戰爭爆發以來，雙方的無人機攻擊在數量和複雜程度上不斷提升。在川普於6日凌晨確認贏得大選後，莫斯科方面加大了對烏克蘭的攻擊力度，特別是增加了伊朗製無人機的使用，針對烏克蘭境內各地進行密集轟炸。

烏克蘭空軍的數據顯示，川普勝選後的這一週內，俄羅斯向烏克蘭發射了641架無人機，日均超過91架；相比之下，從10月1日到11月5日的這段期間，俄羅斯日均發射量不到64架。

選舉結束後的7天中，俄羅斯在其中3天的無人機出動數量超過百架，並於11月10日創下145架的單日出動紀錄，而此前5週內只有5天達到這一數字。

對於無人機攻擊的上升趨勢，烏克蘭安全局前官員斯圖帕克（Ivan Stupak）表示，「未來幾個月，直到明年1月20日川普上任前，預計俄羅斯對烏克蘭的無人機發射次數將顯著增加。」

他進一步強調，近幾個月來，俄羅斯的無人機攻擊次數已經在穩定增加，從8月的818架次，9月增至1410架次，10月更是達到了2072架次，莫斯科當局的目的是在美國政府更迭之前對烏克蘭造成盡可能多的傷害。

ABC指出，雖然該媒體無法獨立核實俄烏雙方防部的數據，但公開資訊也未涵蓋前線的短程或偵察無人機。雙方出於各自利益可能會誇大數據，然而無人機攻擊的總體增勢無疑是事實。