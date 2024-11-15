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內閣爭議不斷！　川普提名「私人刑事辯護律師」任副司法部長

▲▼川普首席律師之一托德·布蘭奇（Todd Blanche）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普與首席律師布蘭奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統當選人川普內閣人選爭議不斷，除司法部長提名人、佛州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）被控與未成年少女性交，川普還提名多名私人刑事辯護團隊成員擔任要職，顯示他第二任期司法團隊組成仰賴核心圈盟友。

CNN報導，川普14日宣布任命他的刑事辯護律師布蘭奇（Todd Blanche）為司法部副部長，律師團另一名成員波維（Emil Bove）擔任首席助理副部長，在最高法院贏得總統豁免權案的律師紹爾（John Sauer）則獲任命為副檢察長。

布蘭奇將負責管理司法部日常運作，並向司法部長提供政策上的建議。他曾在封口費案中為川普辯護，而川普今年稍早被定罪；此外他也參與今夏被駁回的不當處理機密文件起訴案，以及和2021年1月6日國會暴動有關的聯邦案件。

他約10年前開始個人執業以前曾過幾年聯邦檢察官，去年接受川普委託後便辭去紐約Cadwalader, Wickersham & Taft律師事務所合夥人職務，在封口費案中擔任首席律師，對川普前律師柯恩（Michael Cohen）進行數日交互詰問，也多次和法官默坎（Juan Merchan）激烈交鋒。

而副檢察長負責監督及代表政府在最高法院進行辯論，提名人紹爾今年在最高法院成功為川普辯護，使法院裁定總統在職務範圍內享有豁免權，幫助川普逃過聯邦起訴，且可能對目前在上訴中的商業詐欺案有重大影響。

川普稱紹爾曾擔任最高法院大法官書記官、密蘇里州副檢察長，在最高法院和其他上訴法院都有豐富經驗，對他讚譽有加。

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