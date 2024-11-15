台中就業活動釋出1900職缺　「這工作」月領8萬5

▲台中市政府舉辦「富市台中，就業成功」11月系列徵才。（圖／勞工局提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市政府為協助廠商及市民媒合就業，舉辦「富市台中，就業成功」11月系列徵才，邀集60家廠商共襄盛舉，辦理30場徵才，提供逾1900個優質職缺，其中「台灣宅配通」開出上看8萬5000元的貨車宅配司機職缺，「徠通科技」、「台灣知識庫」也開出上看6萬元薪資的工作機會。

勞工局長林淑媛表示，此次「富市台中，就業成功」11月系列徵才廣邀科技製造業、服務業、批發零售業、住宿餐飲業、運輸倉儲業、塑膠製品製造業及電力設備暨配備製造業等熱門產業，其中秉持顧客至上服務理念的「台灣宅配通」，開出薪資上看8萬5千元的貨車宅配司機職缺。

林淑媛說，線切割機產業領導品牌的「徠通科技」也開出薪資上看6萬元的軟體工程師職缺，打造有教無類文化教育品牌的「台灣知識庫」提供薪資最高6萬元的儲備幹部職缺，歡迎市民朋友把握機會參加。

林淑媛表指出，根據最新民意調查，台中市長盧秀燕連續2年獲「最佳首長信任獎」，台中市也勇奪「行政效率及服務品質滿意度」最高分，盧秀燕非常重視市民就業議題，第六屆台中購物節於10月24日開跑，刺激消費買氣也帶動整體經濟環境與就業市場改善，助市民朋友創造多元就業機會。

台中市就業服務處說明，11月6日將於精密園區勞工聯合服務中心辦理精密機械科技創新園區暨南屯區徵才、11月8日於中區區公所辦理中區徵才，另外東區勞工服務中心「銀髮人才服務據點」及陽明市政大樓「山線銀髮人才服務據點」辦理月月有徵才活動，詳情請至台中市就業服務處官網查詢，或撥打台中市就業服務處04-22289111轉36100洽詢。