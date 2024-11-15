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議員批北市府狼師案無作為　籲將社會局長移送監察院

▲台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

幼兒園長之子毛畯珅2年內性侵6名幼童、偷拍犯案過程，遭北院一審重判28年；檢警持續追查後，查出至少還有39名幼童遭毛嫌性侵以及超過300部偷拍影片。台北市長蔣萬安今（15日）赴議會專案報告，議員許淑華質疑社會局放縱狼師的共犯母親開立新幼兒園，儘管蔣稱已啟動緊急應變小組，但仍遭許痛批沒有作為。

針對狼師案後續作為，蔣萬安在專案報告中提出4大策進作為，包括托嬰中心規劃以公開招標評選廠商辦理雲端備援作業、要求全數公辦托嬰機構提高自主檢查頻率、建置完善攝錄影像調閱制度及流程、試辦幼兒園攝錄影音資料統一儲存至雲端空間管理。

蔣萬安說，考量中央政府尚未強制教保服務機構裝設攝錄影音設備，在形成具體共識前，積極以全額補助裝設，並評估幼兒園攝錄影音資料統一儲存至雲端系統管理之可行性，以維護兒童照顧之安全。

許淑華說，狼師案反映出台北市社會安全防堵機制不夠完善，導致這麼多孩童受害，自案件爆發後就不斷示警「狼師母親也是幫兇」，要求市府必須徹查，絕不允許犯案相關人躲在新設托嬰中心背後「借殼上市」，沒想到蔣市府毫無積極作為，根本是在包庇、縱容犯罪。

許淑華指出，狼師母親5月的時候又設立一間新的幼兒園，在6月時開始收托，市府未積極回應她的警告，僅在7月22日以書面回覆稱無異。且她調閱資料發現，市府在6月19日、9月12日，對該托嬰中心進行例行「行政稽查」、「輔導訪視」，根本沒有釐清他質疑的借殼上市疑慮。

許淑華問到，社會局有沒有找教育局、警察局協同去稽查？教育局長湯志民說，這部分沒有特別配合到，警察局長則說，非府級稽查的編組單位，沒有接收到相關請求。

蔣萬安表示，雖然不叫稽查，但已請警察局啟動緊急應變小組，且社會局都有不定期做稽查。但許淑華怒批，哪有不定期？只有9月去一次，之後都沒有再去，質疑市府從頭到尾都沒有實質處理，把市議會的監督與檢討當空氣。

許淑華要求政風處，依照內部稽核機制檢討社會局長姚淑文，就行政疏失、行政怠惰部分，移送監察院。

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