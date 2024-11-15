揭「魚果市場改建驚人進度」　吳靜怡：柯文哲、小沈貪婪的開端？

▲前台北市長、民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

前台北市長柯文哲深陷京華城案，14日再遭議員許淑華質疑，柯文哲對魚果市場改建「特別用心」，前後密集召開會議，4個月便拍板由中工得標，呼籲政風處調查。對此，政治評論員吳靜怡今（15日）表示，魚果市場是不是柯文哲與小沈合謀京華城案百億貪婪的開端？改建進度像是火箭筒一般噴射，柯文哲的財政效率和行政效率有多高？環環相扣的多精明！真是讓人讚嘆。

吳靜怡表示，在柯文哲走入威京集團之前的9月14日一早，副市長陳景峻為了延燒許久的「魚果市場案」爭議辭去了北農董事長，9月21日柯文哲就到了威京集團演講，而威京集團主席沈慶京送上了一幅字畫，兩位成為可以直接聯繫上的朋友。

吳靜怡質疑，當時的柯文哲是不是有開口邀標，希望小沈能來解決魚果市場的問題，對生意人而言，問題只有一個，那就是「金額」，魚果市場猶如懸案，就掛在那邊。

吳靜怡指出，柯文哲連任之後，市長室除了最近傳出來具有「噠噠噠的現金聲」，更重要的就是「噠噠噠的促案聲」，柯文哲有了彭振聲副市長簡直如虎添翼，2019年下半年柯文哲要求檢討魚果市場案，任命彭振聲為PM，從此魚果市場像是火箭筒一般的進度噴射。

吳靜怡再指，更神奇的是，2020年2月15日中華工程得標魚果市場之後，2020年2月20日柯文哲和沈慶京在北市府密會，隔月10日招開京華城案關鍵性的便當會。柯文哲的財政效率和行政效率有多高？環環相扣的多精明！真是讓人讚嘆。

吳靜怡認為，民眾黨總是說拿A案辦B案，不，是有A、B、C、D、E案好嗎？也不是從「木可公關」才開始有李文宗，更不是有了民眾黨要選舉才需要錢，一切只是柯文哲想要而已。

最後，吳靜怡強調，走入貪財而讓自己五蘊必須皆空！柯文哲剃頭也只是剃頭，絕對不是想通了什麼，各位不用想太多。

★未經判決確定，應視為無罪

▼ 政治評論員吳靜怡Grace。（圖／《豈有此呂》）