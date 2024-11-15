　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭「魚果市場改建驚人進度」　吳靜怡：柯文哲、小沈貪婪的開端？

▲▼柯文哲 被檢調及廉政署人員帶離住家。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前台北市長、民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

前台北市長柯文哲深陷京華城案，14日再遭議員許淑華質疑，柯文哲對魚果市場改建「特別用心」，前後密集召開會議，4個月便拍板由中工得標，呼籲政風處調查。對此，政治評論員吳靜怡今（15日）表示，魚果市場是不是柯文哲與小沈合謀京華城案百億貪婪的開端？改建進度像是火箭筒一般噴射，柯文哲的財政效率和行政效率有多高？環環相扣的多精明！真是讓人讚嘆。

吳靜怡表示，在柯文哲走入威京集團之前的9月14日一早，副市長陳景峻為了延燒許久的「魚果市場案」爭議辭去了北農董事長，9月21日柯文哲就到了威京集團演講，而威京集團主席沈慶京送上了一幅字畫，兩位成為可以直接聯繫上的朋友。

吳靜怡質疑，當時的柯文哲是不是有開口邀標，希望小沈能來解決魚果市場的問題，對生意人而言，問題只有一個，那就是「金額」，魚果市場猶如懸案，就掛在那邊。

吳靜怡指出，柯文哲連任之後，市長室除了最近傳出來具有「噠噠噠的現金聲」，更重要的就是「噠噠噠的促案聲」，柯文哲有了彭振聲副市長簡直如虎添翼，2019年下半年柯文哲要求檢討魚果市場案，任命彭振聲為PM，從此魚果市場像是火箭筒一般的進度噴射。

吳靜怡再指，更神奇的是，2020年2月15日中華工程得標魚果市場之後，2020年2月20日柯文哲和沈慶京在北市府密會，隔月10日招開京華城案關鍵性的便當會。柯文哲的財政效率和行政效率有多高？環環相扣的多精明！真是讓人讚嘆。

吳靜怡認為，民眾黨總是說拿A案辦B案，不，是有A、B、C、D、E案好嗎？也不是從「木可公關」才開始有李文宗，更不是有了民眾黨要選舉才需要錢，一切只是柯文哲想要而已。

最後，吳靜怡強調，走入貪財而讓自己五蘊必須皆空！柯文哲剃頭也只是剃頭，絕對不是想通了什麼，各位不用想太多。

★未經判決確定，應視為無罪

▼ 政治評論員吳靜怡Grace。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 政治評論員吳靜怡Grace。（圖／《豈有此呂》）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／11歲女學生下課時間墜樓！　口吐鮮血
立院表決大戰！葉元之投錯票、黃珊珊神隱　現場一陣錯愕
LIVE／天兔延遲登陸「明2地停班課」達標　台2連勝黃子鵬抽
中華隊賽後記者會「2翻譯」超強　網認出：等級好高
LIVE／明2地達停班課標準　氣象署最新說明
天兔「速度放慢」成龜兔！　越晚風雨越大
蹦闆弟超扯「幾10萬放GTR尾翼」全噴飛！　監視器畫面曝
見柯文哲剃光頭　他爆「柯媽掉眼淚了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬龍要來了！陸委會點頭同意　馬英九基金會邀40陸生訪台

憲法訴訟法修法　黃國昌：黨團一致同意將提版本、設最低門檻

直擊／葉元之跑票、黃珊珊神隱　NCC「萬年條款」表決狀況多

翁柏宗條款今三讀　黃國昌：卓榮泰應回答是否重送NCC名單

轟前海軍艦長「赴中媚共」　綠委點名翁曉玲：這種案例只會愈來愈多

快訊／刪NCC「萬年條款」要即刻施行　藍白修法三讀將拉翁柏宗下台

痛斥大法官冷血無情！　吳宗憲聲援死刑：1203上街挺「白玫瑰運動」

力拚通過「翁柏宗條款」　國民黨團：歡迎執政黨速排審人事案

曝柯媽見柯文哲「光頭照」掉眼淚　張啓楷：希望可以趕快重見光明

柯文哲剃頭、陳佩琪也剪髮？　黃揚明曝四叉貓搞錯了：那是柯媽朋友

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

胡宇威誇陳庭妮「手銬戲」好可愛　看她《影后》跟兄弟滾床：好怪XD

騎士載妹擠車道遭挨罵「X北」　秒爆氣追上怒吼：撞到了嗎？

世界12強棒球打爆韓國！　球迷散場合唱《千里之外》

馬龍要來了！陸委會點頭同意　馬英九基金會邀40陸生訪台

憲法訴訟法修法　黃國昌：黨團一致同意將提版本、設最低門檻

直擊／葉元之跑票、黃珊珊神隱　NCC「萬年條款」表決狀況多

翁柏宗條款今三讀　黃國昌：卓榮泰應回答是否重送NCC名單

轟前海軍艦長「赴中媚共」　綠委點名翁曉玲：這種案例只會愈來愈多

快訊／刪NCC「萬年條款」要即刻施行　藍白修法三讀將拉翁柏宗下台

痛斥大法官冷血無情！　吳宗憲聲援死刑：1203上街挺「白玫瑰運動」

力拚通過「翁柏宗條款」　國民黨團：歡迎執政黨速排審人事案

曝柯媽見柯文哲「光頭照」掉眼淚　張啓楷：希望可以趕快重見光明

柯文哲剃頭、陳佩琪也剪髮？　黃揚明曝四叉貓搞錯了：那是柯媽朋友

快訊／苗栗小五11歲女學生3樓墜地　口吐鮮血、手腳骨折急救中

虹系諾雅谷關新專案開箱！32坪樓中樓泡半露天溫泉　爽吃鱘龍魚鍋

馬龍要來了！陸委會點頭同意　馬英九基金會邀40陸生訪台

中獎福地豐原太平洋百貨　再度榮獲金饌獎肯定

西半部空氣品質亮橘燈　環境部示警：午後臭氧濃度上升

下周油價要漲了！　汽油每公升估調漲0.1元

憲法訴訟法修法　黃國昌：黨團一致同意將提版本、設最低門檻

新北板橋新增3處科技執法！專抓這些違規　前往耶誕城小心了

風Luxury／逾200片細木鑲嵌出傳神龍錶　江詩丹頓夢幻錶台灣首發

電線起火釀1死！桃園屋主涉過失致死起訴　2原因讓檢建請緩刑

政治熱門新聞

幕後／台積電晶片流華為？　國安官員曝抓破百家人頭：起訴近50件

曝柯媽見柯文哲「光頭照」掉眼淚　張啓楷：希望可以趕快重見光明

第一魚果市場「火箭式」由中工得標　議員籲政風調查

陳啓昱案有更大咖？郭正亮曝1事很危險

明年編1965億科技預算　卓榮泰：台灣要成為AI解方輸出國

高嘉瑜深偽影片瘋傳！藍綠都聲援　國安局曝IP位置異常：有系統運作

台灣民意民調／五成反對川普「保護費說」　綠、白支持者超過四成認同

記者會開一半就翻車！王鴻薇控綠委老公涉綁標　蘇巧慧三點打臉

弱國閉嘴！范琪斐觀點「美抗中≠保台」

柯文哲剃頭、陳佩琪也剪髮？　黃揚明曝四叉貓搞錯了：那是柯媽朋友

「民眾黨不會讓政府停擺」　黃珊珊曝將提《憲訴法》修法版本

揭「魚果市場改建驚人進度」　吳靜怡：柯文哲、小沈貪婪的開端？

坦言認識呂政璋「也有推薦」　潘孟安駁賴清德震怒：不要看圖說故事

82萬人通勤「日間台北、夜間新北」　蔣萬安推4政策招手民眾設籍台北

更多熱門

相關新聞

潘孟安率考委被提名人拜會立院　「必須展現這樣的誠意跟態度」

潘孟安率考委被提名人拜會立院　「必須展現這樣的誠意跟態度」

總統府秘書長潘孟安今（15日）陪同第14屆考試院院長、副院長，以及考試委員被提名人，赴立法院拜會民進黨團及國民黨團，下周也將拜訪民眾黨團。潘孟安受訪時表示，在12日協商後下午就通知各黨團，分別就黨團提出的時間特別拜會，必須展現這樣的誠意態度，希望考試委員審查順利通過，「我們會逐一拜會，這是我們責任義務。」

「民眾黨不會讓政府停擺」　黃珊珊曝將提《憲訴法》修法版本

「民眾黨不會讓政府停擺」　黃珊珊曝將提《憲訴法》修法版本

回不去了！　民眾黨的光頭黨主席

回不去了！　民眾黨的光頭黨主席

第一魚果市場「火箭式」由中工得標　議員籲政風調查

第一魚果市場「火箭式」由中工得標　議員籲政風調查

「前柯粉」網紅護理師張喬瑜秀黨證　宣布加入「戰鬥藍」

「前柯粉」網紅護理師張喬瑜秀黨證　宣布加入「戰鬥藍」

關鍵字：

京華城柯文哲魚果市場沈慶京吳靜怡民眾黨許淑華

讀者迴響

熱門新聞

天兔又變慢了　路徑西偏「更晚觸陸」

阪神強投明戰台灣要讓巨蛋變圖書館！

委內瑞拉11比0荷蘭　率先進複賽

桃園天空一片灰還飄臭味　環保局回應

Twitch超兇正妹宣布加入啦啦隊　粉絲朝聖

她仿李子柒也停更3年　最新影曝網笑

快訊／明午前2地達停班停課標準　最新風雨預測出爐

高息ETF配息大縮水　專家2招喊別急撤退

阿堂鹹粥賣1片虧1片？二代：當初說錯

3男「斑馬線上」等小黃！騎士不敢過被罵

好市多上架爆紅洋芋片　千人熱議

台中霧霾籠罩　醫：沉默之丘在台上演

台灣隊2連勝驚嘆日媒！　球迷開眼界：收視率爆表了吧

保時捷嘉義墜海　花內褲駕駛站車上待援

天兔減為輕颱　估明天「中心登陸」

更多

最夯影音

更多

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面