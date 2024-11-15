蔣萬安喝多多綠祝中華隊贏多明尼加　議員拿超夯鬆餅堡祝周六勝日

▲市議員曾獻瑩致贈蔣萬安楓糖鬆餅漢堡，替中華隊加油。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

世界棒球12強賽事如火如荼進行中，中華隊昨以2比1擊敗多明尼加隊取得預賽2連勝。台北市長蔣萬安昨賽前特別吃越南的炒泡麵「營多麵」配「多多綠」幫中華隊加油。蔣萬安上午受訪談及此事時說，昨天剛好下午的時候有喝多多綠，「就是多多（多明尼加）臉都綠了」。

蔣萬安赴議會專案報告前受訪表示，昨天剛好下午的時候有喝多多綠，就是多多臉都綠了，「當然昨天最開心的就是我們又再次贏球，看到中華隊拚戰精神，我們都非常高興」。今天剛好輪休，明天又有更精彩的賽事，很歡迎大家都能夠盡量來為中華隊加油。

記者追問，周六的中日大戰，要吃什麼或喝什麼幫中華隊加油？蔣萬安先笑著反問，「你們有什麼建議嗎？」，接著說還是用美食來應援，所以先賣個關子，也在想到底用哪一個來應援，能夠真正幫助到中華隊贏球這才最重要。

隨後質詢時，議員陳重文質詢時則問到，知不知道本屆12強賽事，中華隊有哪些球員是台北市的選手？蔣萬安說，至少就有江坤宇、張奕、朱育賢、林立等4位。蔣還說，從小就是味全龍球迷，職棒發展到今天、又有了大巨蛋，對於職棒發展全力支持。隨後，陳重文送上壽司，要幫本周六登場的台日大戰加油。

另外，議員曾獻瑩質詢時則拿出近來引發話題的麥當勞新品「楓糖厚鬆餅漢堡」，稱是今天早上特別去排隊買的，希望市長不只吃到韓國的泡麵、多明尼加的咖啡，今天帶著市民吃從日本來的楓糖鬆餅漢堡，打爆日本、為中華隊加油。蔣萬安則笑說，這個現在很夯、不好買。

▲台北市議員陳重文贈蔣萬安豆皮壽司，幫中華隊加油。（圖／記者林敬旻攝）