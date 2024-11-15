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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

82萬人通勤「日間台北、夜間新北」　蔣萬安推4政策招手民眾設籍台北

▲台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（15日）赴議會專案報告，當中包括台北市人口持續下降的檢討報告與改善方案。蔣說，根據「電信信令人口」統計，停留北市的人數都較設籍人口多，且新北市日間通勤至台北市近82萬人，形成「日間台北、夜間新北」的現象，將針對青年住宅、鼓勵租屋者設籍等4項政策，吸引人口遷入。

台北市主計處日前公布「電信信令人口」統計，去年11月台北市平日日間活動人口數平均326.3萬人，較平日夜間停留人口數261.1萬人多65.2萬人，也較設籍台北市的人口數251萬人還多。同時，新北市日間通勤至台北市近82萬人，形成日間台北、夜間新北的現象。

針對台北市人口遷徙統計及流失原因，蔣萬安今專案報告時說，北市府分析有2原因，第一，台北市房價所得比高升，外縣市難以遷入台北市；第二，交通障礙減少，一日生活圈擴大，民眾多選擇以交通運輸成本代替高昂的住宅成本。

且根據調查統計，不少行政區民眾也選擇遷往新北市居住。如文山遷到新店、內湖／南港遷到汐止、北投遷到淡水、大同遷到三重、萬華遷到板橋等，都有千人戶籍遷出台北市。

為此，蔣萬安表示，已組織人口對策委員會，下分少子女化、銀髮樂活、好住宜居等3個對策組，每季召開會議、滾動式調整檢討成效。後續也將推出碩（博）士懷孕育兒者優先入住學校宿舍、青年住宅政策、針對長者租屋困難之因應政策、租屋者鼓勵落實設籍等，4個方案，吸引人口遷入。

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