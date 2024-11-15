聖保羅辦事處長違法亂紀還涉洩密　監院全票彈劾：均有重大違失

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（15日）發新聞稿指出，被彈劾人馮光中擔任駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長，未依法辦理採購事宜，甚至傳出其與得標廠商間利益糾葛。該處王組長輕生後，發現該處現金短少，未保存開啟保險箱事證，致短少原因不明。又其請當地會計師事務所協助處理駐處會計業務，顯於法不符，以上各節在在顯示其未依法行政，未善盡監督責任，均有嚴重違失，情節重大。監察院於113年11月7日13位審查委員全數審查通過監察委員王幼玲、蔡崇義、林文程提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，第一、「駐聖保羅辦事處職務宿舍整修設計及監造（A案）」、「駐聖保羅辦事處職務宿舍整修工程（B案）」、「駐聖保羅辦事處館舍修繕（C案）」等3件採購案，雖均有辦理招標，惟得標廠商在招標前，均由被彈劾人處私下得知履約條件及內容，甚至已經開始施作，違反政府採購法第34條及該法所揭示之公正、公開採購精神。各該採購案均經被彈劾人核定，足徵被彈劾人違反政府採購法規定且疏於監督管理，核有重大違誤。

二、C案施工期間館舍失竊，被彈劾人未立即通報外交部，且無端將聖處失竊之協商，作為該案付款前提，於法不符。另被彈劾人與得標廠商間利益糾葛，除早已內定陳姓負責人為C案之得標廠商外，更疑似透過C案添購未經外交部核准、非屬B案之設備，核有嚴重違誤。

彈劾案文表示，三、被彈劾人未維護聖處王組長隱私，逕向巴西警方稱王組長抵巴之前即有身心問題。又王組長輕生後，始發現該處保管現金不明原因短少，而開啟保險箱前中後之完整影像紀錄竟未妥善保存，致短少原因不明，被彈劾人身為聖處主管，未妥善保存相關事證，顯未善盡督管責任；另被彈劾人未事先專案報請核准，即由當地會計師事務所派員協助聖處會計事務，不但於法未符，更有洩密之虞。

彈劾案文續指，四、以上各節，無論是監督聖處業務，或依法辦理採購，被彈劾人均有嚴重違誤，情節重大，違反公務員服務法第1條、第5條至第8條事證明確，有公務員懲戒法第2條第1款執行職務之違法失職行為，而有懲戒之必要，爰依憲法第97條第2項、監察法第6條規定提案彈劾，移送懲戒法院審理。