　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

聖保羅辦事處長違法亂紀還涉洩密　監院全票彈劾：均有重大違失

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院今（15日）發新聞稿指出，被彈劾人馮光中擔任駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長，未依法辦理採購事宜，甚至傳出其與得標廠商間利益糾葛。該處王組長輕生後，發現該處現金短少，未保存開啟保險箱事證，致短少原因不明。又其請當地會計師事務所協助處理駐處會計業務，顯於法不符，以上各節在在顯示其未依法行政，未善盡監督責任，均有嚴重違失，情節重大。監察院於113年11月7日13位審查委員全數審查通過監察委員王幼玲、蔡崇義、林文程提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，第一、「駐聖保羅辦事處職務宿舍整修設計及監造（A案）」、「駐聖保羅辦事處職務宿舍整修工程（B案）」、「駐聖保羅辦事處館舍修繕（C案）」等3件採購案，雖均有辦理招標，惟得標廠商在招標前，均由被彈劾人處私下得知履約條件及內容，甚至已經開始施作，違反政府採購法第34條及該法所揭示之公正、公開採購精神。各該採購案均經被彈劾人核定，足徵被彈劾人違反政府採購法規定且疏於監督管理，核有重大違誤。

二、C案施工期間館舍失竊，被彈劾人未立即通報外交部，且無端將聖處失竊之協商，作為該案付款前提，於法不符。另被彈劾人與得標廠商間利益糾葛，除早已內定陳姓負責人為C案之得標廠商外，更疑似透過C案添購未經外交部核准、非屬B案之設備，核有嚴重違誤。

彈劾案文表示，三、被彈劾人未維護聖處王組長隱私，逕向巴西警方稱王組長抵巴之前即有身心問題。又王組長輕生後，始發現該處保管現金不明原因短少，而開啟保險箱前中後之完整影像紀錄竟未妥善保存，致短少原因不明，被彈劾人身為聖處主管，未妥善保存相關事證，顯未善盡督管責任；另被彈劾人未事先專案報請核准，即由當地會計師事務所派員協助聖處會計事務，不但於法未符，更有洩密之虞。

彈劾案文續指，四、以上各節，無論是監督聖處業務，或依法辦理採購，被彈劾人均有嚴重違誤，情節重大，違反公務員服務法第1條、第5條至第8條事證明確，有公務員懲戒法第2條第1款執行職務之違法失職行為，而有懲戒之必要，爰依憲法第97條第2項、監察法第6條規定提案彈劾，移送懲戒法院審理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
12比2扣倒！　美國晉級4強
內湖水泥塔倒塌瞬間曝！一秒重砸騎士眼前　他閃不過撞斷腿
小S大女兒留學「中空解放細肩帶」！翹臀被看光
薄瓜瓜情定醫院千金入境台灣！　婚宴地點曝光
蔣友柏女兒21歲了！　父女罕見同框
薄熙來之子薄瓜瓜將成台灣女婿！　赴宜蘭迎娶博愛醫院許家千金
UFO險撞客機！五角大廈公布「757件目擊」認：無法解釋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

內湖工地水泥塔倒塌壓傷騎士　建管處開罰9萬、勒令停工

聖保羅辦事處長違法亂紀還涉洩密　監院全票彈劾：均有重大違失

曾被柯文哲「撩」有姿色？　陳智菡斥爆料者：不當連結噁心至極

薄瓜瓜情定醫院千金入境台灣！國安系統全面監控中　婚宴地點曝光

陸軍前上校碰觸下屬胸部涉性騷　監察院通過彈劾：移送懲戒法院

薄熙來之子薄瓜瓜將成台灣女婿！赴宜蘭迎娶羅東博愛醫院許家千金

藍委提原民基金要由政院編百億公務預算　綠提復議失敗付委審查

新竹市政總質初登場　邱臣遠：期待高虹安二審無罪回市府一起拼市政

馬龍要來了！陸委會點頭同意　馬英九基金會邀40陸生訪台

憲法訴訟法修法　黃國昌：黨團一致同意將提版本、設最低門檻

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

胡宇威誇陳庭妮「手銬戲」好可愛　看她《影后》跟兄弟滾床：好怪XD

黃仲崑演活《影后》王董　喊想退休「都叫我演失智」

世界12強棒球打爆韓國！　球迷散場合唱《千里之外》

內湖工地水泥塔倒塌壓傷騎士　建管處開罰9萬、勒令停工

聖保羅辦事處長違法亂紀還涉洩密　監院全票彈劾：均有重大違失

曾被柯文哲「撩」有姿色？　陳智菡斥爆料者：不當連結噁心至極

薄瓜瓜情定醫院千金入境台灣！國安系統全面監控中　婚宴地點曝光

陸軍前上校碰觸下屬胸部涉性騷　監察院通過彈劾：移送懲戒法院

薄熙來之子薄瓜瓜將成台灣女婿！赴宜蘭迎娶羅東博愛醫院許家千金

藍委提原民基金要由政院編百億公務預算　綠提復議失敗付委審查

新竹市政總質初登場　邱臣遠：期待高虹安二審無罪回市府一起拼市政

馬龍要來了！陸委會點頭同意　馬英九基金會邀40陸生訪台

憲法訴訟法修法　黃國昌：黨團一致同意將提版本、設最低門檻

《赤血沙漠》4大Boss挑戰搶先試玩　有點複雜但玩法意外好有趣

蹦闆弟「幾10萬放GTR尾翼」全飛光　僅尋回4萬...中壢警要查了

12強賽美國7局扣倒墨西哥險晉4強　巴拿馬戰績相同比較對戰淘汰

麥當勞楓糖鬆餅堡開賣3天就沒了！業者：部分餐廳已售罄

鍾欣凌嚴藝文高空滑索不夠看　遇亂流高空痛哭人生跑馬燈

JX演唱會剛辦完！金俊秀遭女直播主「錄音勒索101次」　2100萬飛了

洋女歌迷舉牌：X我！　KIRE凱爾直接開放男、女粉上台「肉貼肉」

突然破水！媽媽「機場大廳」誕下小男嬰　畫面曝光

快訊／台股收盤上漲27.39點　台積電持平至1035

商研院AI暨碳管理聯合展啟動儀式　台南盛大登場

政治熱門新聞

薄熙來之子薄瓜瓜將成台灣女婿！迎娶博愛醫院許家千金

直擊／葉元之跑票、黃珊珊突缺席　NCC「萬年條款」表決狀況多

幕後／台積電晶片流華為？　國安官員曝抓破百家人頭：起訴近50件

曝柯媽見柯文哲「光頭照」掉眼淚　張啓楷：希望可以趕快重見光明

薄瓜瓜入境台灣！國安系統全面監控中　婚宴地點曝光

82萬人通勤「日間台北、夜間新北」　蔣萬安推4政策招手民眾設籍台北

高嘉瑜深偽影片瘋傳！藍綠都聲援　國安局曝IP位置異常：有系統運作

第一魚果市場「火箭式」由中工得標　議員籲政風調查

陳啓昱案有更大咖？郭正亮曝1事很危險

明年編1965億科技預算　卓榮泰：台灣要成為AI解方輸出國

柯文哲剃頭、陳佩琪也剪髮？　黃揚明曝四叉貓搞錯了：那是柯媽朋友

台灣民意民調／五成反對川普「保護費說」　綠、白支持者超過四成認同

快訊／刪NCC「萬年條款」要即刻施行　藍白修法三讀將拉翁柏宗下台

記者會開一半就翻車！王鴻薇控綠委老公涉綁標　蘇巧慧三點打臉

更多熱門

相關新聞

陸軍前上校碰觸下屬胸部涉性騷　監察院通過彈劾：移送懲戒法院

陸軍前上校碰觸下屬胸部涉性騷　監察院通過彈劾：移送懲戒法院

監察院今（15日）發新聞稿指出，陸軍航特部飛訓部前上校政戰主任王維義，基於性騷擾之意圖碰觸下屬甲女之胸部，令其有不舒服、恐懼、焦慮、憤怒等感受，造成敵意性、脅迫性或冒犯性之工作環境，核其性騷擾行為不僅侵犯其人格尊嚴，並嚴重斲傷軍譽，敗壞國軍形象，有違公務員服務法第6條之規定。監察院於113年11月5日通過提案，全案移送懲戒法院審理。

教師工會幹部周上2-4節課　南市議員怒批薪水小偷

教師工會幹部周上2-4節課　南市議員怒批薪水小偷

柯城博會遭糾正　白嗆監委跟不上時代

柯城博會遭糾正　白嗆監委跟不上時代

台北城博花近億卻成蚊子展、線上展32萬人只點首頁　監院糾正北市府

台北城博花近億卻成蚊子展、線上展32萬人只點首頁　監院糾正北市府

頂新案名檢性騷3女「11字成鐵證」　監察院全票通過彈劾

頂新案名檢性騷3女「11字成鐵證」　監察院全票通過彈劾

關鍵字：

監察院彈劾聖保羅辦事處監察院

讀者迴響

熱門新聞

委內瑞拉11比0荷蘭　率先進複賽

即／苗栗小五女生3樓墜地　口吐鮮血、手腳骨折

天兔又變慢了　路徑西偏「更晚觸陸」

快訊／明午前2地達停班停課標準　最新風雨預測出爐

阪神強投明戰台灣要讓巨蛋變圖書館！

不是怕感冒！醫師：這兩天外出一定要戴口罩

44歲本土劇女星生了！

桃園天空一片灰還飄臭味　環保局回應

高息ETF配息大縮水　專家2招喊別急撤退

Twitch超兇正妹宣布加入啦啦隊　粉絲朝聖

她仿李子柒也停更3年　最新影曝網笑

3男「斑馬線上」等小黃！騎士不敢過被罵

台中霧霾籠罩　醫：沉默之丘在台上演

阿堂鹹粥賣1片虧1片？二代：當初說錯

好市多上架爆紅洋芋片　千人熱議

更多

最夯影音

更多

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面