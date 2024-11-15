全國首獲學習型城市認證　南投縣4人獲社會教育貢獻獎

▲南投縣政府舉辦終身學習暨學習型城市博覽會。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府去年經教育部評比，獲得全國第一個「學習型城市認證」，而113年度教育部社會教育貢獻獎得主月前公布，南投縣有濁水溪社大教師陳興宗等4人分獲個人獎等獎項，縣長許淑華肯定得獎者們樹立了終身學習典範。

南投縣113年度終身學習暨學習型城市博覽會9日在水里車埕火車站舉行，許淑華同時頒獎給113 年度教育部社會教育貢獻獎「個人獎」得主濁水溪社大陳興宗，貢獻獎「入圍獎」陳純琅；全國終身學習楷模雙姝「教學者組-優等」濁水溪社大黃美英；「學習者組-優等」陳麗雙；樂齡學習優良課程教案與教材評選-樂齡中心組《佳作》賴昀姝等人。

教育部學習型城市計畫總主持人吳明烈教授說，南投縣在終身學習推動方面拿下多個第一，包括最早加入計畫的縣市、推動學習型城市最久的縣市、獲得累計補助也是最多、南投也是全國第一個獲認證的學習型城市。

本次博覽會還安排音樂才藝展演、戶外探索、山林講堂及攝影展等，讓會場如一場森林派對園遊會，吸引許多民眾參加；副縣長王瑞德、縣府教育處長王淑玲、縣議員陳淑惠等人也到場，為活動加油打氣。

許淑華強調，一個城市要有活力，就要從老到幼要不斷學習，而學習不一定從課本中獲得，參加各種活動也是終身學習的一種；今年縣府選在車埕火車站舉辦終身學習暨學習型城市博覽會，展現相關成果，感謝社區大學的老師及學員的用心，也希望更多遊客認識水里。