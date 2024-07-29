鄭麗君南投勘災　東埔居民痛陳投95線復健工程「要1塊給5毛」

▲行政院副院長鄭麗君赴南投縣水里、信義2鄉勘查土石流和農損災情。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

凱米颱風造成南投縣水里、信義2鄉土石流災情慘重，行政院副院長鄭麗君日前南下勘災，縣長許淑華全程陪同，爭取比照中央補助地方治水計畫，專案補助南投縣治山防洪計畫，以及優先補助全縣40所國中小受災復建經費；信義鄉民代表和東埔溫泉業者也當面陳情：遭土石流重創的投95線提報7000多萬元復建工程，卻只獲中央核定2000多萬元，今年再次擴大受災，令居民及業者痛心不已。

鄭麗君27日由教育部次長張廖萬堅、原民會副主委谷縱‧喀勒芳安等隨行，先到水里國勘災；其中水里國中學校運動場後側山坡有土石大量坍塌，縣議員陳淑惠反映說校門前民生路旁多戶民宅也因坡坍，導致排水不良嚴重淹水，希望能一併改善周邊排水設施；許淑華則感謝教育部先核定300萬元供緊急搶修搶險，但水里國中災害復建經費高達1500萬元以上，而全縣共有40所國中小受損，亟需中央重視協助。

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鄭麗君一行隨後轉往全台最大原民部落信義鄉羅娜村，會勘遭土石崩塌嚴重阻斷的羅娜聯外交通幹道「羅筆道路」，並進入土石崩塌阻斷的受災現場，並當場聽取原民會、縣府及鄉公所簡報；信義鄉代會主席李國源也帶著東埔溫泉業者激動訴苦說，去年通往東埔的投95線遭土石流重創，復建工程經費卻遭中央大打折、僅獲核定2000多萬元，導致多次流標難以及時修復，並在今年擴大成災。

鄭麗君則正面回應承諾，除中央現行全國一致的救災救助復建措施，也請縣府儘速彙整學校災損詳情及復建需求、提報中央，行政院將列入專案請工程會整合學校復建工程及周邊水利設施改善項目，協助學校徹底搶修與復原，並強調包括東埔投95線道路、羅筆道路及雙龍村聯外道路等等的信義鄉重要道路災害，行政院都將列入專案協助辦理搶修復建工程，請鄉親安心。

許淑華指出，感謝鄭麗君責成原民會即報即審、以最快的速度協助道路復建，縣府也協力鄉公所加速緊急搶通作業，但後坍方邊坡水保整治的整體復建工程仍需中央重視優先核定計畫，且南投縣地理條件與其他縣市尤其不同，土石流潛勢溪流全國最多，縣境多為山坡地，交通及水電路容易受風災崩坍影響，亟需中央增加治山防洪經費補助、比照中央補助地方治水計畫，協助規劃逐年推動整體治山防洪計畫，以根本解決問題，落實維護民眾生命財產安全。

有關農損補助部分，許淑華也特別向鄭麗君反映，雖然中央強調從優從寬從速認定，但信義鄉多數農民承租台大實驗林地耕作營生，受災農友一直未獲中央對其它農損農友的同等對待、提供現金救助等協助，另東埔網室溫室的受災農友也向鄭副院長反映災害救助及重建補助申請困難。

鄭麗君則回應指出，南投縣農損已全品項列入天然災害救助對象，有關網溫室農災的問題，勘災結速後將馬上打給農業部長、提出完善的補助辦法；另有關承租台大林地農損未能列入現金救助等天然災害救助對象的問題，可能受限法令已存在多年，這次她將親自邀集相關權責單位「跨部會」協調爭取突破之道。