鬼門關9旬翁山區走失　「小英」姐姐神救援！聯手警救他1命

記者高堂堯／南投報導

昨天(2)日是農曆7月30日「鬼門關」，一名92歲老翁卻獨自騎乘機車外出未歸，南投警方獲家屬報案後，查出老翁最後位置出現在水里鄉山區，隨即調度警力全面搜尋，並透過當地村長及熱心地主「小英」姐姐等民眾協助，終於在偏僻之私人檳榔園內，尋獲已接近虛脫的老翁，在鬼月最後1天搶回一命。

▲92歲老翁於水里鄉山區騎機車迷航失聯，警方和地主「小英」姐姐協力及時尋獲。（圖／翻攝「我是南投人....更是水里人!!!!!」臉書社團，下同）

集集警分局指出，2日中午獲報得知該名老翁外出失聯，隨即查詢車籍資料，並根據家屬提供懸掛在老翁所騎乘機車鑰匙上之迷你定位器定位紀錄，發現老翁最後位置，是在水里鄉永豐村7-11便利超商，之後則無定位紀錄；分局長林文智隨即指示由該處沿線調閱監視器，確認老翁所騎乘機車是由水里鄉永興村山區進入。

由於當地山區早晚溫差大，該老翁又高齡92歲且獨自1人失蹤，集集分局因此發動全分局內外勤警力，把握黃金時間、持續在山區地毯式搜尋；然而該山區有許多產業道路，難以逐一搜尋，警方也請求永興村長許傳福及民眾幫忙，於老翁可能行經處挨家挨戶勘查有無監視器可供調閱，再逐一縮小搜尋範圍，終於與許傳福及熱心民眾及時在天黑前，在一處私人檳榔園內尋獲老翁。

▲92歲老翁於水里鄉山區騎機車迷航失聯，集集警方和當地地主「小英」姊姊協力及時尋獲。（圖／記者高堂堯翻攝、翻攝「我是南投人....更是水里人!!!!!」臉書社團）

許傳福向警方私下透露，之前已有3名老翁走失、都在該處附近尋獲，其中一位也高齡91歲，而這次又逢鬼月最後1天「鬼門關」，諸多巧合令人吃驚；而尋獲老翁的檳榔園地主，長相與前總統蔡英文神似，因為人古道熱腸，被鄰里暱稱為「小英」姐姐，她協助找到老翁後，也笑說許多失蹤老人總會走到她的檳榔園，似乎冥冥之中自有定數，讓她大呼不可思議。

林文智呼籲，家中若有長者需要照顧，除須隨時注意平時動向，儘量避免長者獨自外出，或讓長者配戴愛心手（項）鍊等足資識別身份之物品及可發報定位訊號器，若發現外出未歸且需警方協助，記得立即報警協尋，以免發生意外。