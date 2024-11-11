首屆水里影展醞釀半年登場　大師指導素人導演重現小台北風華

▲曾裴琳以《重拾林憶》獲首屆水里影展金獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

首屆「水里影展」歷經近半年籌備，從開辦影展工作坊培訓在地素人投入紀錄片創作、徵展、評審、佈展，至9日順利舉辦頒獎典禮，共13部影片參展、2部觀摩片，最後由曾斐琳導演的《重拾林憶》抱回最大獎「金獎」。

水里影展頒獎典禮當天在水里鄉玉山國家公園管理處視聽中心舉辦，比照大型影展讓參展導演及佳賓走紅毯，並接受同步直播的專訪；南投縣長許淑華、立委游顥，縣議員林儒暘、謝明謀、陳淑惠，水里鄉長葉銘豐、玉管處副處長邦卡兒．海放南，及熱心贊助影展的廣隆光電創辦人暨榮譽總裁李耀銘、樹德半山夢工廠董事長吳宜叡都出席祝賀。

縣府指出，水里影展由南投縣水里坑形象商圈產業暨客家文化發展協會、「集集廊帶村落印象」公司共同主辦，策展人暨福爾摩沙國際電影節創辦人洪馬克，與發起人孫昱碩攜手克服經費有限的難題，邀請到黃明川、史祖德、陳志漢、李佳懷等國內紀錄片大師級導演，為培訓在地影片創作素人的影展工作坊開班授課，經短短2個月的理論實作集訓，學員的作品即成為這次參展主力，包括獲最大獎的《重拾林憶》曾斐琳，以影展凝聚水里人重視在地元素與特質的嶄新動能。

獲獎名單如下：金獎《重拾林憶》曾斐琳、銀獎《水里小鎮》林學寬、銅獎《逐夢濁水溪》馬鈺龍；評審團推薦獎《混血小男孩的煩惱》張隱白、最佳敍事獎《你也算客家後生》吳過、最佳在地故事《春美的夢》溫雅婷，以及觀摩片《浞水之間》紀凱喆、《降溫告急》胡皓翔。

許淑華感動指出，水里鄉過去因林業興盛而有「小台北」之稱，繁華景象令很多人記憶猶新的，非常感謝孫昱碩、洪馬克用心籌劃與推動影展，透過不同視角的影片，讓在地人和外地人都更深入細膩的看到水里之美，尤其是洪馬克以亞太影展執行長的經驗，讓水里鄉的年輕人有機會接觸學習紀錄片策畫拍攝的技巧與精髓，更感謝地方的創生團體不斷努力，希望讓更多人看到水里的進步。

許淑華表示，希望水里影展來年能擴大舉辦，成為全縣的南投影展，並朝著洪馬克打造如同「日本瀨戶內國際藝術祭」的宏願，一步步發展茁壯；縣府從去年開始籌設影視音協拍中心，雖然預算有限，無法提供很多支持，但在行政協助或媒合其他各種民間資源等各方面，都會全力以赴。