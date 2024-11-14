《衛報》退出X！　馬斯克回酸：沒差！卑劣的宣傳機器

▲英國媒體《衛報》宣告退出X，馬斯克則回嗆「沒差」。（圖／翻攝自@guardian X、Donald J. Trump臉書）

圖文／鏡週刊

X（原Twitter）自從由特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）接手後，幾度因為藍勾勾審查制度和仇恨言論引發爭議，更有許多廣告商因擔心產品與爭議貼文放在一起而撤資。沒想到，昨（13）日英國媒體《衛報》也正式宣布，將不再使用X帳號，原因是平台上充斥著右翼陰謀論與種族主義。

《衛報》昨日正式發文公告，他們將不再於X上發表任何內容，理由是他們認為如今使用X的負面效應越來越多終導致弊大於利，平台上時常出現如極右翼陰謀論或種族主義等令人不安的內容，他們認為把資源花在其他地方來推廣他們的新聞會更有效果。

《衛報》指出，其實他們為此已經考慮很長一段時間，而經過這次美國總統大選，應證了他們長期以來的觀點，那就是「X是一個有毒的媒體平台，馬斯克能夠利用其影響力來塑造政治話語」。

《衛報》強調，X用戶依然可以分享他們的文章，基於即時新聞報導之特性，他們偶爾仍會在報導中嵌入來自X的內容，記者也會在X上蒐集相關資訊；《衛報》稱，社群媒體對於新聞機構來說是重要工具，有助於讓他們接觸新受眾，不過他們認為X在推廣他們的新聞的角色上成效大幅減弱。

《衛報》也呼籲讀者直接上他們的官網獲取免費的新聞內容以支持他們，他們也很慶幸自己可以這樣做，因為他們的商業模式並不依賴社群媒體巨頭利用演算法量身訂製的病毒式內容，而是由讀者直接支持。

《衛報》在X上帳號擁有80個帳號，累計共2,700萬粉絲，在《衛報》宣布退出X之前，去年美國非營利媒體「全國公共廣播電台（NPR）」和「公共廣播電視公司（PBS）」就已經停用X，今年像是柏林影展、北威爾斯警察部隊和英國皇家國家骨科醫院等官方帳號也紛紛因不符價值觀或仇恨言論等理由退出X，惟柏林影展並沒有說明原因。

They are a laboriously vile propaganda machine — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2024

眾所周知，馬斯克是這次美國大選中共和黨候選人川普（Donald Trump）的大力支持者，不僅出錢出力幫助選，川普勝選後更是開心慶祝，也時常在X上轉發川普團隊的X內容。而在《衛報》發表退出X宣言後，馬斯克則於X上發文稱「沒差（irrelevant）」，還酸《衛報》是「卑劣的宣傳機器（laboriously vile propaganda machine）」。



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