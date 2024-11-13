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川普孫女還原勝選夜！爆爺爺和馬斯克情同家人　拍全家福喊：帶上他

▲▼凱伊的Vlog還原了川普一家拍全家福時的情景，也反映了川普和馬斯克如今情同家人。（組圖／達志影像／美聯社、翻攝自X）

▲凱伊的Vlog還原了川普一家拍全家福時的情景，也反映了川普和馬斯克如今情同家人。（組圖／達志影像／美聯社、翻攝自X）

記者葉睿涵／綜合報導

美國前總統川普近日在總統選舉中勝出，即將於明年1月重返白宮。事後，他17歲的孫女凱伊（Kai Trump）在網上分享爺爺在勝選當晚的花絮影片，不料卻意外曝光了川普與美國首富馬斯克的好交情，顯示川普不僅將馬斯克視為他這次勝選的大功臣，2人也已情同家人。

凱伊12日在YouTube上傳「選舉夜Vlog」，記錄自己在爺爺選舉當天的行程，以及見證川普勝選的過程。影片中，凱伊一早就在家中精心打扮，隨後再驅車前往海湖莊園與家人團聚，準備一同度過開票的緊張時刻。抵達現場後，川普一家打算拍一張全家福作紀念，只聽川普高喊「伊隆，帶你的兒子一起來拍照」，邀請馬斯克一家一起入鏡。

期間，川普稱讚這對父子是「完美的組合」，場面溫馨有趣，也象徵了馬斯克除了是川普的助選大將外，彼此也情同家人。影片後半段，凱伊緊張地關注選舉進展，心情既忐忑又期待，直到她得知川普拿下關鍵的賓州，確認當選後，才興奮拍手歡呼「衝啊爺爺（Go Grandpa）！」，並落下激動的眼淚。

影片中，凱伊還分享了自己最近與川普打高爾夫球的時光，表示對爺爺的努力深感驕傲，稱其為美國奉獻的精神激勵著她。自凱伊7月在共和黨全國代表大會為爺爺站台後，她就成為了Z世代的新興網紅，TikTok和YouTube的追蹤數分別破了100萬和21.3萬。凱伊新的「選舉夜Vlog」曝光後，也迅速成為社群焦點，吸引不少人觀看。

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